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車門夾住購物袋 布碌崙男子遭地鐵拖行慘死

編譯馬雯婷╱紐約報導
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通勤客衣物或包包遭地鐵門夾住而引發的身亡意外，雖然罕見但也時有發生。示意圖。(路...
通勤客衣物或包包遭地鐵門夾住而引發的身亡意外，雖然罕見但也時有發生。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布碌崙47歲男子博阿亨搭地鐵下車時，購物袋疑被車門夾住，遭列車拖行後跌落軌道身亡，警方正調查事故原因。

據紐約時報報導，紐約布碌崙(布魯克林)一名男子28日晚間搭乘地鐵時發生致命意外，他隨身攜帶的購物袋疑似卡在車門間，最終遭列車拖行後跌落軌道，最終不幸身亡。

警方發言人表示，47歲的布碌崙居民博阿亨(Yaw Boahene)周一晚間約6時，在尤蒂卡大道(Utica Avenue)地鐵站準備下車時，購物袋疑似在車門關閉時被夾住，從而引發這起意外。

警方接獲911報案後趕抵現場，在A線列車軌道附近發現博阿亨時他已失去意識。救護人員到場後宣布他當場死亡，目前警方仍在調查事故經過及博阿亨的死亡原因。

地鐵列車拖行乘客並導致死亡的事故相當罕見，但過去也曾發生類似悲劇。

2022年10月，20歲的安康納(Joseph Ancona)在哥倫布圓環地鐵站(Columbus Circle)遭列車拖行身亡。當時警方認為，他的袋子疑似卡在車門間，導致他遭列車沿著月台拖行，最後跌落軌道。

同年6月，37歲的布萊恩特(Marcus Bryant)在布碌崙一列Q線列車與月台之間被卡住，隨後跌落軌道。早期報導曾指他的衣物可能卡在列車車門，但地鐵官員後來否認這項說法。

2019年，39歲的阿拉托雷(Vicente Alatorre)也在中央車站(Grand Central Station)遭列車拖入隧道後死亡。當時外界最初認為他的衣物或袋子卡在車門間，但當局後來也否認這項說法。

精華 FAQ

  • 事故發生在布碌崙尤蒂卡大道地鐵站，時間約為周一晚間6時。死者當時準備下車，隨身購物袋疑在車門關閉時被夾住。

  • 警方表示，47歲的博阿亨疑因購物袋卡住車門，被列車拖行並跌落軌道，抵達現場時已失去意識，救護人員隨後宣告死亡。

  • 文中提到2022年10月、2022年6月及2019年都有乘客疑似因袋子或衣物卡門而遭拖行或卡住致死的案例，顯示此類意外雖罕見但曾發生。

布碌崙 地鐵 地鐵站

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