我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

近三月4的士司機工作中死亡…工會促市府設健康福利基金

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約出租車工人聯盟促請曼達尼市府推動延宕多年的健康福利計畫。(記者顏嘉瑩╱攝影)
紐約出租車工人聯盟促請曼達尼市府推動延宕多年的健康福利計畫。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市今夏接連有四名的士司機在工作期間猝逝，代表逾2萬8000名黃色出租車及網約車司機的紐約出租車工人聯盟，促請市長曼達尼(Zohran Mamdani)市府推動延宕多年的健康福利計畫。

聯盟行政總監德賽(Bhairavi Desai)本月稍早向市出租車暨禮車管理局(TLC)及副市長蘇維思(Julie Su)提交方案，建議設立每年2000萬元的基金，為司機提供短期傷殘保險、帶薪病假、牙科、視力及心理健康服務、壽險和退休福利。

計畫亦擬在甘迺迪機場(JFK)的司機等候區增設護士站及運動設備，方便司機接受健康檢查，並在長時間駕駛後休息活動。資金將來自州府目前向每趟黃色出租車行程收取的50分附加費。

目前，紐約市約有18萬名出租車及出租車輛司機，幾乎均被列為獨立承包人，缺乏一般僱員享有的福利。Uber及Lyft司機可透過「黑車基金」(Black Car Fund)獲得部分保險及醫療保障，黃色出租車司機的安全網則相對薄弱。

黃色出租車司機去年收入中位數約7萬5000元，但尚未扣除汽車貸款、營運牌照債務、保險、燃油及稅款等開支。隨著營運成本上升及生意放緩，不少司機每天工作12至14小時；長時間坐著駕駛及洗手間不足，也容易引發背部、膝部及其他健康問題。

今年7月至今，四名53至73歲的士司機在工作期間死亡，其中一名資深司機在西村送客後因突發疾病死亡、一名糖尿病患者被發現死於車內，手中仍握著胰島素注射器、一名正在接受洗腎治療的60歲司機，值班期間死於布朗士一間洗手間、另一名73歲司機則在熱浪期間被發現死於車內。

市府早在2012年通過規定，計畫從每趟黃色出租車車資中收取6分，建立傷殘保險及健康福利基金，但州法院2014年裁定，市府未獲州議會授權，無權自行推行。

新方案若要落實，市議會須先通過設立基金的提案，TLC也須支持並負責監管。由於50分附加費目前用於大都會運輸署(MTA)的營運預算，改變用途還須修訂州法。州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室表示，若提案獲州參、眾議院通過，州長將予以審議。

精華 FAQ

  • 因今年7月以來已有4名53至73歲的士司機在工作期間死亡，工會認為司機長工時、高壓與缺乏保障已造成嚴重健康風險，因此催促市府落實基金。

  • 方案建議每年撥出2,000萬元，為司機提供短期傷殘保險、帶薪病假、牙科、視力、心理健康服務，以及壽險和退休福利，並在JFK司機等候區增設護士站與運動設備。

  • 新方案須先獲市議會通過，並得到TLC支持與監管；由於資金來源是目前撥給MTA的50分附加費，還必須修訂州法，最後再由州長與州議會審議。

曼達尼 紐約市 租車

上一則

美國上海聯誼會慶中秋、迎國慶 凝聚旅美鄉親情誼

下一則

CUNY學生免費OMNY卡上路 逾2.8萬人申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

氣候周勞工座談 蘇維思籲正視職場熱傷害

氣候周勞工座談 蘇維思籲正視職場熱傷害
紐約校車、卡車都缺司機 業者工資翻倍搶人

紐約校車、卡車都缺司機 業者工資翻倍搶人
紐約堵車費撥500萬 補助夜間送貨…華埠餐館超市可受惠

紐約堵車費撥500萬 補助夜間送貨…華埠餐館超市可受惠
推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

熱門新聞

東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查