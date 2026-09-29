近三月4的士司機工作中死亡…工會促市府設健康福利基金

紐約出租車工人聯盟促請曼達尼市府推動延宕多年的健康福利計畫。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市 今夏接連有四名的士司機在工作期間猝逝，代表逾2萬8000名黃色出租車 及網約車司機的紐約出租車工人聯盟，促請市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府推動延宕多年的健康福利計畫。

聯盟行政總監德賽(Bhairavi Desai)本月稍早向市出租車暨禮車管理局(TLC)及副市長蘇維思(Julie Su)提交方案，建議設立每年2000萬元的基金，為司機提供短期傷殘保險、帶薪病假、牙科、視力及心理健康服務、壽險和退休福利。

計畫亦擬在甘迺迪機場(JFK)的司機等候區增設護士站及運動設備，方便司機接受健康檢查，並在長時間駕駛後休息活動。資金將來自州府目前向每趟黃色出租車行程收取的50分附加費。

目前，紐約市約有18萬名出租車及出租車輛司機，幾乎均被列為獨立承包人，缺乏一般僱員享有的福利。Uber及Lyft司機可透過「黑車基金」(Black Car Fund)獲得部分保險及醫療保障，黃色出租車司機的安全網則相對薄弱。

黃色出租車司機去年收入中位數約7萬5000元，但尚未扣除汽車貸款、營運牌照債務、保險、燃油及稅款等開支。隨著營運成本上升及生意放緩，不少司機每天工作12至14小時；長時間坐著駕駛及洗手間不足，也容易引發背部、膝部及其他健康問題。

今年7月至今，四名53至73歲的士司機在工作期間死亡，其中一名資深司機在西村送客後因突發疾病死亡、一名糖尿病患者被發現死於車內，手中仍握著胰島素注射器、一名正在接受洗腎治療的60歲司機，值班期間死於布朗士一間洗手間、另一名73歲司機則在熱浪期間被發現死於車內。

市府早在2012年通過規定，計畫從每趟黃色出租車車資中收取6分，建立傷殘保險及健康福利基金，但州法院2014年裁定，市府未獲州議會授權，無權自行推行。

新方案若要落實，市議會須先通過設立基金的提案，TLC也須支持並負責監管。由於50分附加費目前用於大都會運輸署(MTA)的營運預算，改變用途還須修訂州法。州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室表示，若提案獲州參、眾議院通過，州長將予以審議。