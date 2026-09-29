市府問責報告：同病不同價 醫療系統問題多

紐約市衛生局的最新醫療健保問責報告發現，醫療服務報價混亂且高昂。圖為來自醫院的醫療帳單。(美聯社)

紐約市 衛生局醫療健保 問責辦公室(OHA)日前發布2026年度報告，指出紐約醫療系統存在的多項問題，包括保險 成本持續攀升、拒賠率卻高達四分之一，此外不同醫療機構對於相同病症開出的議價價格相差懸殊等。

報告共列出七項主要發現，其中首要問題是醫療價格的混亂和不透明。報告指出，醫療服務定價上漲是導致紐約人醫療支出增加的主要原因，而價格高並不一定代表更高的醫療品質，不同醫療機構與保險公司的議價能力很大程度上影響患者的帳單。

根據對紐約地區43家醫院和六個商業健保計畫的研究，報告發現相同的治療項目在不同醫院的報價差異高達數十倍。比如，指定住院分類代碼為MS-DRG 788的剖腹產手術，報價最低的醫院價格7000元、最高則高達6萬4000元，價差為九倍。而大腸鏡檢查的最高價格和最低價格差距達到20倍，複雜度較低的急診服務，最大價差甚至可達29倍。

在如此定價機制下，患者本人和社會福利體系所需承擔的保費成本也持續走高，大量投保人在經濟壓力下轉投保價格和障程度均較低的低級別保險計畫。數據顯示，紐約市個人健保加權月均保費在2023年每月760元、2024年漲至817元、2025年達到909元，兩年內累計漲幅接近20%。而市府為退休公務員支付的相關保費，亦從87億元漲至100億元以上，兩年間漲幅達15.3%。

然而，保險服務卻並未隨保費共同提升，根據2024年的數據，商業健保投保者遭遇全額或部分拒保的比例達到25%，其他主要福利性保險計畫的拒保比例甚至更高。在所有拒保案例中，僅有0.6%的被拒者發起了申訴，但在已裁決的申訴案中，則有大約三分之一獲得了改判，成功率並不低。意味著被拒保的患者值得嘗試申訴。

最後，報告指出的問題還包括醫療帳務不透明、監督機制運作不力以及大型醫療機構公益性體現不足等。值得注意的是，部分患者本來有機會透過福利政策獲得醫療費用的減免，卻在不知情的情況下被記作債務。數據顯示，2024年全市所有接受審查的非營利醫療機構共申報5億9370萬元壞帳，但其中有5060萬元其實屬於應予減免的帳單。