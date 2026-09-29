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紐約托育合約撥款不足 恐難負擔 每名兒童年缺1.26萬元

記者曹馨元╱紐約報導
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承辦學前班的社區托育機構指出，市府合約撥款遠低於實際營運成本，估計每名兒童每年相...
承辦學前班的社區托育機構指出，市府合約撥款遠低於實際營運成本，估計每名兒童每年相差約1萬2600元。(美聯社)

紐約市正擴大免費托育計畫，但承辦學前班的社區托育機構指出，市府合約撥款遠低於實際營運成本，估計每名兒童每年相差約1萬2600元；若不提高經費並完善招生及配套政策，業者恐難以招聘及留住教師，也將影響兩歲班(2-K)等新計畫的推行。

非營利組織聯合社區之家(UNH)估算，一個由社區機構營運的中心式托育項目，每名兒童每年實際成本約3萬4500元，比市府目前合約撥款高出約1萬2600元。

多數托育中心目前執行的市府合約在2019年或2020年簽訂，此後撥款標準大致未變，但租金、保險、食品及人事成本均持續上升。部分大型非營利機構只能依靠私人募款支付廚房員工薪資或為教師加薪；規模較小、服務低收入家庭的機構則更難自行填補缺口。

一名華人托育業者表示，兩歲班推行初期出現的問題並不令人意外，「錢不到位，相關配套政策不到位，就急著開展兩歲班，並不現實」。該業者透露，目前選擇參與兩歲班計畫的社區托育機構不足四成，除了撥款不足及人手短缺，政策混亂也是機構不願投入新計畫的原因。

業界人士警告，若經費、招生及政策銜接等問題沒有解決，市府擴大兩歲班將更加困難；在撥款及入學人數缺乏穩定保障的情況下，機構未必願意增設教室，從業者也難以長期留任。

大街睦鄰中心(Grand Street Settlement)行政總裁表示，現有撥款不足以提供可維持生活或具競爭力的薪資，機構培訓的教師往往在兩、三年後轉往市教育局轄下學校。更有機構下屬五名擁有碩士學位的教師中，已有四人離職轉任市教育局學前班，年薪可增加約4萬元。

市府表示，曼達尼(Zohran Mamdani)市府本年度已投入4000萬元提高合約費率，其中中心式托育機構增加2%，家庭式托育業者增加5%。市府發言人表示，相關工作「遠未完成」，建立真正全民可負擔的托育制度，不能迫使家長在可負擔價格與資金充足的優質服務之間二選一。

精華 FAQ

  • 業者認為最大問題是市府合約撥款遠低於實際營運成本，導致中心式托育每名兒童每年約有1萬2600元缺口，連基本人事、租金與日常開支都難以覆蓋。

  • 因為多數合約在2019年或2020年簽訂後撥款幾乎未變，但租金、保險、食品與人事成本持續上升，部分機構只能靠私人募款補足薪資缺口。

  • 若經費、招生與政策銜接問題未解決，機構不願增設教室，教師也難以久留，將拖慢2-K等新計畫擴張，甚至削弱市府擴大免費托育的效果。

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