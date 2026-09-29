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CUNY學生免費OMNY卡上路 逾2.8萬人申請

記者戴慈慧╱紐約報導
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紐約市議會28日宣布，正式啟動CUNY學生免費OMNY卡試行計畫，首批700名學...
紐約市議會28日宣布，正式啟動CUNY學生免費OMNY卡試行計畫，首批700名學生將從10月5日起，免費無限次搭乘地鐵及公車。(取自大都會運輸署)

紐約市議會28日宣布，正式啟動市立大學(CUNY)學生免費OMNY卡試辦計畫，首批700名學生將從10月5日(周一)起，免費無限次搭乘地鐵及公車。不過，符合資格的學生約有5萬4000人，其中超過2萬8500人表達申請意願，首批名額僅占申請人數的一小部分，另有300人列入候補名單。

市議會議長朱曼寧(Julie Menin)、CUNY校長羅德里格斯(Félix V. Matos Rodríguez)等人，28日在位於曼哈頓的紐約市立學院(City College of New York)宣布計畫啟動。市議會在2027財政年度預算中編列70萬元，為符合經濟補助資格的學生提供免費交通卡，減輕他們往返學校的交通負擔。

根據規定，申請者須符合聯邦裴爾助學金(Pell Grant)資格，並在今年秋季及明年春季學期維持全職學生身分，每學期至少修習12個學分，其中至少兩門課必須到校上課。已透過CUNY ASAP等其他計畫獲得交通補助的學生，不得重複申請。

首批獲選的700名學生已於22日收到電子郵件通知，可前往各自校園的指定地點領取OMNY卡。交通卡將於10月5日正式啟用，秋季學期可使用至12月25日；明年春季學期則從1月28日起，提供120天免費乘車服務。不過，學生在春季學期開始前須重新接受資格審查，確認是否仍符合補助條件。

市議會今年6月最初公布計畫時，原本預計提供約1250個名額，但當時計畫包含州府額外提供的70萬元經費，最終這筆資金並未到位，首批受惠人數因此縮減至700人。

朱曼寧表示，約九成CUNY學生仰賴公共交通工具，平均每年往返學校的交通費約1000元。對部分學生而言，交通費可能迫使他們在購買午餐與搭車上課之間做出選擇，也可能導致缺課甚至輟學。她表示，希望未來能擴大計畫，讓更多學生受惠。

此外，市議會今年也擴大低收入居民半價乘車計畫(Fair Fares)，將申請資格從聯邦貧窮線的150%提高至200%，預計新增約34萬名符合資格的居民，讓全市符合資格的人數增至約130萬人。

精華 FAQ

  • 計畫於28日宣布上路，首批700名學生將自10月5日起使用免費OMNY卡，可在秋季學期無限次搭乘地鐵與公車，減輕往返校園交通負擔。

  • 申請者須具Pell Grant資格，且秋春兩學期都維持全職、每學期修12學分以上，並至少有2門面授課。原規畫的州府額外經費未到位，名額才縮至700人。

  • 議長朱曼寧指出，約9成CUNY學生依賴公共運輸，交通費可能影響上課與生活開支，因此希望擴大計畫；市議會也同步放寬Fair Fares資格至貧窮線200%。

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