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紐約渡輪喊漲 擬從4.5元調至5元

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約市渡輪票價或將從4.5元上漲至5元。(取自NYC Ferry臉書)
紐約市渡輪票價或將從4.5元上漲至5元。(取自NYC Ferry臉書)

紐約市渡輪(NYC Ferry)的票價可能迎來新高，10月的票價可能從4.50元上漲至5元，漲幅超過11%。不過，紐約市渡輪的漲價建議仍有待負責監管市渡輪系統的紐約市經濟發展公司(NYCEDC)董事會30日開會批准。

市渡輪董事會的文件顯示，票價上漲將於10月19日生效，旨在增加收入並維持渡輪系統的發展。除了單程票價上漲外，十次船票的價格也將從29元上漲至30元，折扣票的價格也將從1.45元上漲至1.5元。董事會也將考慮把紐約市所有初中生納入折扣票價的適用範圍，目前該折扣票價僅適用於高中生。

紐約市渡輪去年作為試點計畫推出了15元兩日無限次船票，如果其他變更獲得董事會批准，兩日無限次船票也將同時獲批。

渡輪票價上次上漲是在2024年，當時從4元漲至4.5元。當時，董事會將折扣渡輪票價的適用範圍擴大到所有高中生，不再僅限於總督島上的紐約港學校(New York Harbor School)的學生。

紐約市渡輪票價相對較低，比大都會運輸署(MTA)的快速巴士(express bus)票價(每次7.25元)還要便宜。批評人士稱，為了保持低價，需要納稅人補貼。2025年，每位渡輪乘客的補助為8.33元。紐約市經濟發展公司表示，這是紐約市渡輪系統最低的補貼額，也低於其他城市的輪渡補貼，比如史泰登島渡輪每位乘客的補助是12.01元，

紐約市渡輪服務於2017年開通時，票價為2.75元，與當時的地鐵票價相同。

精華 FAQ

  • 紐約市渡輪擬將單程票價從4.50元調升至5元，漲幅超過11%。此案仍需紐約市經濟發展公司董事會在30日開會後批准，預計10月19日生效。

  • 十次船票將由29元升至30元，折扣票則由1.45元調至1.5元；同時董事會還將考慮把折扣票適用範圍擴大到紐約市所有初中生，而不只限高中生。

  • 官方表示調價是為了增加收入、維持渡輪系統發展。2025年每位乘客補助為8.33元，雖引發對納稅人補貼的批評，但NYCEDC稱這已是系統最低補貼額。

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