布碌崙傳槍擊案 27歲男頭部中彈垂危
布碌崙東弗拉布許28日凌晨發生車內槍擊案，27歲男子頭部中彈生命垂危，警方正追查涉案車輛與嫌犯，附近店家也因此對街區安全產生疑慮。
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布碌崙東弗拉布許28日凌晨發生車內槍擊案，27歲男子頭部中彈生命垂危，警方正追查涉案車輛與嫌犯，附近店家也因此對街區安全產生疑慮。
布碌崙(布魯克林)東弗拉布許(East Flatbush)28日凌晨發生一起槍擊案，一名年輕男子坐在車內遭外部槍擊，受害者目前生命垂危。
這起槍擊事件發生於28日凌晨大約3時20分，案發地點為拉特蘭路(Rutland Road)980號外面路邊，當時一名27歲的年輕男子坐在一輛黑色賓士車的駕駛座時遭槍手從車外射擊，子彈擊中他的頭部左側。救護人員聞訊趕到後，將受害者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)搶救，他的傷勢嚴重、生命垂危。
據報導，警方在案發現場的黑色賓士車的車身共找到五個彈孔，在周圍地面找到了八枚彈殼。警方目前正在尋找一輛灰色的四門轎車，這輛轎車在案發後沿著拉特蘭路向東駛去，警方沒有說明是什麼原因導致這起槍擊案，也沒有公布嫌犯的照片或對嫌犯的描述。
距離案發地點僅一個鋪位，是一家名為「新金億」的外賣中餐館。該中餐館的鄭老闆介紹，他28日中午才來上班，所以對槍擊案件的經過並不了解。等他到店裡時，那輛黑色賓士車已經被拖走，案發現場也已經清理乾淨了。不過，據他了解，這名受害者案發前在附近一家24小時開放的店裡剛買了一頂帽子，回到車內後不久就遭到了槍擊。
這位來自福州的鄭老闆說，他開這家外賣中餐館已經有30多年了，他覺得這個街區還算安全，生意也還過得去。現在就在他店門口發生了這麼一起惡性槍擊案，讓他對周圍街區的安全狀況有了新的認識，也感到些許恐懼。
這起槍擊案發生在市警67分局的轄區內，截止9月20日，該分局轄區內今年的槍擊案數量比去年同期下降了65%，從去年的25起下降到今年的九起，槍擊案的受害者從去年的34人下降到11人，下降幅度為67%。
案件發生在28日凌晨約3時20分，地點位於布碌崙東弗拉布許拉特蘭路980號外路邊。當時受害者坐在黑色賓士車駕駛座內，隨後遭到車外槍手射擊。 受害者是1名27歲男子，頭部左側中彈，送醫後情況危殆。警方在賓士車上找到5個彈孔、地面發現8枚彈殼，並正追查1輛灰色四門轎車。 距離案發地點僅1個鋪位的中餐館老闆表示，他原本認為街區還算安全，但這次槍擊發生在店門口，讓他對周邊治安有了新認識，也感到些許恐懼。
精華 FAQ
案件發生在28日凌晨約3時20分，地點位於布碌崙東弗拉布許拉特蘭路980號外路邊。當時受害者坐在黑色賓士車駕駛座內，隨後遭到車外槍手射擊。
受害者是1名27歲男子，頭部左側中彈，送醫後情況危殆。警方在賓士車上找到5個彈孔、地面發現8枚彈殼，並正追查1輛灰色四門轎車。
距離案發地點僅1個鋪位的中餐館老闆表示，他原本認為街區還算安全，但這次槍擊發生在店門口，讓他對周邊治安有了新認識，也感到些許恐懼。
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