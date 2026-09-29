布碌崙傳槍擊案 27歲男頭部中彈垂危

一名年輕男子28日凌晨在賓士車內頭部遭槍擊，生命垂危。(谷歌街景圖)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙東弗拉布許28日凌晨發生車內槍擊案，27歲男子頭部中彈生命垂危，警方正追查涉案車輛與嫌犯，附近店家也因此對街區安全產生疑慮。

布碌崙 (布魯克林 )東弗拉布許(East Flatbush)28日凌晨發生一起槍擊 案，一名年輕男子坐在車內遭外部槍擊，受害者目前生命垂危。

這起槍擊事件發生於28日凌晨大約3時20分，案發地點為拉特蘭路(Rutland Road)980號外面路邊，當時一名27歲的年輕男子坐在一輛黑色賓士車的駕駛座時遭槍手從車外射擊，子彈擊中他的頭部左側。救護人員聞訊趕到後，將受害者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)搶救，他的傷勢嚴重、生命垂危。

據報導，警方在案發現場的黑色賓士車的車身共找到五個彈孔，在周圍地面找到了八枚彈殼。警方目前正在尋找一輛灰色的四門轎車，這輛轎車在案發後沿著拉特蘭路向東駛去，警方沒有說明是什麼原因導致這起槍擊案，也沒有公布嫌犯的照片或對嫌犯的描述。

距離案發地點僅一個鋪位，是一家名為「新金億」的外賣中餐館。該中餐館的鄭老闆介紹，他28日中午才來上班，所以對槍擊案件的經過並不了解。等他到店裡時，那輛黑色賓士車已經被拖走，案發現場也已經清理乾淨了。不過，據他了解，這名受害者案發前在附近一家24小時開放的店裡剛買了一頂帽子，回到車內後不久就遭到了槍擊。

這位來自福州的鄭老闆說，他開這家外賣中餐館已經有30多年了，他覺得這個街區還算安全，生意也還過得去。現在就在他店門口發生了這麼一起惡性槍擊案，讓他對周圍街區的安全狀況有了新的認識，也感到些許恐懼。

這起槍擊案發生在市警67分局的轄區內，截止9月20日，該分局轄區內今年的槍擊案數量比去年同期下降了65%，從去年的25起下降到今年的九起，槍擊案的受害者從去年的34人下降到11人，下降幅度為67%。