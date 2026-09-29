台籍街友喝半瓶伏特加倒臥法拉盛馬路 交通一度受阻

林姓男子仰躺在雨中的車道上，一旁有大型貨車經過，現場險象環生。（記者許振輝／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛一名疑來自台灣的街友林金春疑因飲酒倒臥馬路，造成路口交通一度停滯並送醫，事件也再度引發當地街頭環境與街友問題的關注。

法拉盛 28日下午發生街友倒臥馬路事件，一名據友人指稱來自台灣的男子林金春，突然躺在羅斯福大道(Roosevelt Avenue)與王子街(Prince Street)交口的車道中央，當時正下著雨，路口公車及其他車輛因此受阻，四個方向的交通一度停滯。現場聚集不少圍觀民眾，數名路過的學生上前關心，試圖將他移至路旁。林男隨後由救護車送往醫院，目前身體狀況尚不清楚。

附近店家陳老闆表示，事件約發生在下午1時，他過去也曾看過林男做出類似舉動。當天下雨，林男突然躺在十字路口，正好有公車及其他車輛準備通過，導致路口交通受阻，吸引不少路人圍觀。有些學生見狀上前查看，也有人試圖將他抬離車道，直到救護車抵達，才將林男送往醫院。

法拉盛一名據稱來自台灣的林姓街友28日倒臥在羅斯福大道與王子街交口的馬路上，多名路過的年輕人上前查看情況。（記者許振輝／攝影）

林男的友人Peter表示，林男平時露宿在羅斯福大道與王子街交口附近的人行道上，經常飲酒，也曾多次因飲酒問題進出醫院。Peter說，林男當天一口氣喝下約半瓶伏特加，隨後倒臥馬路，類似情況過去已發生不只一次。不過，當天飲酒是否為此次事件的直接原因，仍有待確認。

據Peter說法，林男約十多年前來到紐約，起初曾住在旅館，後來因經濟困難而流落街頭。他表示，林男的健康狀況不佳，但未能獲得妥善醫療照顧。

林男平時露宿的地點位於法拉盛商業區，附近店家對街頭環境問題也頗有怨言。陳老闆表示，當地商家過去曾反映人行道堆放雜物、環境髒亂等問題，希望相關單位介入處理。先前市清潔局曾清理附近街道，但部分物品隨後被移至其他位置，問題並未完全解決。

Peter表示，林男送醫後，他當天下午也前往林男平時露宿的地點，整理堆放在人行道上的物品，丟棄部分食物，並拆除原本用來遮雨的棚子。