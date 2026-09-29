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中央公園63歲女子遭毆打致死 36歲男自首被控謀殺罪

記者胡聲橋／紐約報導
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一名63歲的女子27日在中央公園船屋旁遭毆打致死。(本報檔案照)
一名63歲的女子27日在中央公園船屋旁遭毆打致死。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

中央公園一名63歲女子遭頭部重擊死亡，36歲男子羅布爾斯自首後被控謀殺與非法持有武器；死者希爾曾是藝術家兼紀錄片主角。

一名63歲的女子27日在中央公園頭部遭重擊身亡，市警察局28日公布了受害者的身分，並稱36歲的男子羅布爾斯(Jonathan Robles)涉嫌殺害這名女子遭逮捕，他被指控犯有謀殺罪和非法持有武器罪。

27日上午9時43分左右，警方在中央公園東路交東74街附近的一個涼亭旁發現了一名昏迷不醒的女子，急救人員當場宣布其死亡，調查人員認為她的死因是頭部遭到棍棒攻擊。

經追查後，警方確認受害者是63歲的希爾(Elise Bainbridge Hill)，她是一名遊民、曾是一部發人深省的紀錄片的主角，該片講述了一位才華橫溢的藝術家如何因毒品、賣淫和精神疾病的惡性循環而走向人生的低點。這部名為「赤身乞討」(Begging Naked)的紀錄片的製作人格雷斯(Karen Gehres)說，希爾是一位才華橫溢的藝術家，在精神問題出現前，是她最好的朋友之一。

格雷斯說，她最後一次與希爾交談大約是在七年前，那時希爾已經住在中央公園了，「我和她說話的時候，她一直不願離開公園。她是一個非常非常非常獨立的個體」。她說儘管希爾無家可歸，但仍然堅持創作藝術，並成為中央公園觀鳥社群中備受喜愛的一員。

此案嫌疑人羅布爾斯於27日晚間向警方自首，他登記的地址為曼哈頓西36街330號。該地址與巴伯酒店(Barbour Hotel)相關聯。巴伯酒店是一家單間公寓式住宅，由Praxis Housing Initiatives經營，提供配套住房服務。據紐約州職業辦公室稱，巴伯酒店是一個住宅項目，為弱勢紐約市民提供住房和個案管理服務，其中包括長期遊民和感染愛滋病毒、丙型肝炎、精神疾病、藥物濫用障礙和其他健康問題的個人。

不過，羅布爾斯的登記地址並不表明他在那裡居住了多久，也不能表明他是否接受過該項目的服務。警方未披露有關他居住情況的更多細節，也未暗示巴伯酒店與這起案件有任何關聯。

精華 FAQ

  • 受害者是63歲的希爾（Elise Bainbridge Hill）。警方在27日上午9時43分左右，於中央公園東路交東74街附近的一處涼亭旁，發現她昏迷倒地，送醫前已被宣告死亡。

  • 警方表示，36歲的羅布爾斯涉嫌殺害希爾，已被控謀殺罪與非法持有武器罪。他是在27日晚間向警方自首，之後遭到逮捕並進一步追查涉案情況。

  • 希爾曾是紀錄片《赤身乞討》的主角，片中描寫她因毒品、賣淫與精神疾病而陷入人生低谷。製作人形容她是才華橫溢的藝術家，即使無家可歸，仍持續創作並活躍於中央公園觀鳥社群。

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