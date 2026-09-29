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紐約樹木地圖 法拉盛、華埠綠意大公開

記者范航瑜／紐約報導
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市長曼達尼日前宣布，市府在2026財政年度種下1萬8261棵樹，為2016年以來...
市長曼達尼日前宣布，市府在2026財政年度種下1萬8261棵樹，為2016年以來單一財年最多。圖為中央公園。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前宣布，市府在2026財政年度種下1萬8261棵樹，為2016年以來單一財年最多。不過，市公園局的「紐約市樹木地圖」(NYC Tree Map)顯示，華人聚居的法拉盛與華埠，樹木數量及公開登記的養護活動呈現不同面貌。

市府表示，多數新樹種在易受極端高溫影響的社區，名單包括布碌崙(布魯克林)日落公園、毗鄰華埠的下東區、華人居民較多的皇后區長島市等；但公告未列出各社區實際新增多少樹，現階段難以判斷這波植樹對個別熱島社區的覆蓋程度。

地圖資料顯示，法拉盛有3301棵列入地圖的樹，比華埠的2668棵多633棵，記錄的樹種也略多，分別為149種及146種。華埠最常見的無刺皂莢有244棵、占全區9%，法拉盛則以492棵、占15%的針櫟最多。

平台估算，法拉盛樹木每年提供約49萬5000元生態效益，高於華埠約31萬元，前者每年截留逾529萬加侖雨水、節省約309萬度能源，後者則約302萬加侖及201萬度。這些估算受樹量、樹種、樹齡及位置影響，不能單憑數字判定社區綠化優劣。

落差最大的則是使用者回報的養護活動，華埠累計2484項、法拉盛僅20項。華埠最近一筆紀錄為17日在科西街(Forsyth Street)附近替榆樹澆水、除草和覆蓋護根；法拉盛最新紀錄則為5月由Big Reuse成員在友聯街(Union Street)周邊整理樹穴。平台只計公開回報，並非市府完整維護紀錄，不能據此認定兩地實際養護投入多寡。

紐約把植樹與防暑連結已有逾一世紀歷史，1872年，時任市衛生局官員的史密斯(Stephen Smith)研究紐約夏季高死亡率後，認為酷熱是重要原因，主張在街道及公共空間廣植樹木。1902年，紐約州終於立法授權市公園部門規範街樹種植、修剪及保護。

2007年，時任市長彭博(Michael Bloomberg)又推出「百萬棵樹紐約」(MillionTreesNYC)計畫，最終於2015年提前兩年完成，成為近代紐約最大規模的城市植樹行動之一。全市現有逾700萬棵、超過100種樹木。曼達尼稱，市府將延續提早培育苗木、在春季萌芽前起苗，以及夏季澆水和覆蓋護根等做法，朝2040年全市樹冠覆蓋率30%邁進。

精華 FAQ

  • 曼達尼宣布，市府在2026財政年度共種下1萬8261棵樹，為2016年以來單一財年最多，顯示紐約持續加大城市綠化與降溫布局。

  • 地圖顯示，法拉盛有3301棵樹，較華埠2668棵多633棵；樹種也略多，分別為149種與146種，且兩地常見樹種與占比各不相同。

  • 因為生態效益受樹量、樹種、樹齡與位置影響，養護回報也只計公開紀錄，並非市府完整維護資料，所以無法直接據此判定哪區投入較多或綠化更好。

法拉盛 曼達尼 皇后區

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