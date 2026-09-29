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「明月共笙歌」音樂會 多元表演奏出離合悲歡

記者曹馨元／紐約報導
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中國國家一級歌唱演員白玲麗獻唱「紅樓夢」曲目「葬花吟」，呈現生命與美好事物稍縱即...
中國國家一級歌唱演員白玲麗獻唱「紅樓夢」曲目「葬花吟」，呈現生命與美好事物稍縱即逝的感慨。(記者曹馨元／攝影)

為迎接中秋佳節，由天青藍星樂團(Celadon Stars)主辦、多個非營利音樂及表演藝術團體共同呈現的「明月共笙歌」音樂會，27日下午在曼哈頓翠貝卡表演藝術中心舉行。演出融合多種音樂與表演形式，透過家庭記憶及離散故事，呈現人們對團聚、故鄉與親情的共同感受。

主辦方表示，這是一場「帶給社區的音樂會」，參演者也來自不同社區；專業音樂家、青少年及長者共同登台，以各自的文化及人生經驗，構成演出的多元面貌。儘管當日正值東北風暴(Nor'easter)，仍有數百名觀眾冒著風雨到場。

節目以月亮及中秋為主軸，在樂團首席夏文杰帶領下，鄭國云、張宇博及劉珂潯三名琵琶演奏家與中西樂器合作，演繹「春江花月夜」及「月兒高」等傳統曲目。古箏演奏家孫薇領奏具有現代絲路色彩的「行者」，琵琶演奏家楊謹則在西洋室內樂隊伴奏下演出「雲想花想」。

琵琶演奏家楊謹則在西洋室內樂隊伴奏下演出情感繾綣的「雲想花想」，贏得台下掌聲不斷...
琵琶演奏家楊謹則在西洋室內樂隊伴奏下演出情感繾綣的「雲想花想」，贏得台下掌聲不斷。(記者曹馨元／攝影)

在樂團首席夏文杰帶領下，鄭國云、張宇博及劉珂潯三名琵琶演奏家領銜演繹「春江花月夜...
在樂團首席夏文杰帶領下，鄭國云、張宇博及劉珂潯三名琵琶演奏家領銜演繹「春江花月夜」。(記者曹馨元／攝影)

除傳統曲目外，多元的形式及風格亦是本次音樂會的一大亮點。普林斯頓大學路易斯藝術中心駐校音樂總監迪穆拉(Vince Di Mura)，以爵士鋼琴與琵琶展開對話，演繹「夢中醒來」；飛弦青少年樂團(Flying Strings Youth Ensemble)將傳統民樂與手碟結合，演奏具有中東及回族色彩的作品；晨韻舞團則帶來「打起手鼓唱起歌」，展現不同世代的生命活力。

另一項作品取材自猶太裔歌劇藝術家布洛赫(Jessica Bloch)的家族歷史，其家人在第一、第二次世界大戰期間分隔於烏克蘭與美國兩地，往來書信除記錄近況及彼此思念，也談及猶太節日與日常生活。信件由古特曼(Quinn Gutman)譜曲，再由高藇懷(Julian Gau)編寫樂隊版本，以不同聲部呈現離散家庭的牽掛。

「節日、思念、親情，以及生活中的幸運與不幸，也都是適合在中秋節表達的主題」，主辦方表示，不同族群的歷史、語言及習俗雖不相同，珍惜家人、追憶故鄉及盼望團聚的情感卻彼此相通。活動免費入場並接受自由樂捐，所得捐款將全數用於援助難民及移民家庭，尤其是育有年幼子女的家庭。

飛弦青少年樂團將傳統民樂與手碟結合，演奏具有中東及回族色彩的曲目。(記者曹馨元／...
飛弦青少年樂團將傳統民樂與手碟結合，演奏具有中東及回族色彩的曲目。(記者曹馨元／攝影)

精華 FAQ

  • 音樂會27日下午在曼哈頓翠貝卡表演藝術中心舉行，由天青藍星樂團主辦，並邀集多個非營利音樂及表演藝術團體共同呈現。

  • 節目以月亮與中秋為主軸，透過琵琶、古箏、爵士鋼琴、青少年樂團、舞蹈等跨界形式，串連家庭記憶、離散故事與團聚情感。

  • 活動採免費入場並接受自由樂捐，主辦方表示所得捐款將全數用於援助難民及移民家庭，尤其是育有年幼子女的家庭。

曼哈頓 中秋

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