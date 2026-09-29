我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

Metrograph台灣影展 侯孝賢、楊德昌等名導作品演出「家的歷史」

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓下東城影院Metrograph舉行「家：家的歷史」台灣電影專題，選映13部...
曼哈頓下東城影院Metrograph舉行「家：家的歷史」台灣電影專題，選映13部橫跨近60年的台灣電影。圖為「一一」劇照。(Metrograph提供)

曼哈頓下東城影院Metrograph舉行「家：家的歷史」(Jiā: Histories of Home)台灣電影專題，獲駐紐約台北文化中心贊助，選映13部橫跨近60年的台灣電影。片單從戰後家庭、1980年代快速都市化，一路走到當代跨國移民經驗，藉由一代代銀幕上的父母、子女與夫妻，呈現台灣社會如何改變「家」的模樣。

「家」之所以成為台灣電影反覆書寫的題目，也與台灣現代化的歷史密不可分。1980年代興起的「台灣新電影」，以侯孝賢、楊德昌等人為代表，逐漸擺脫過去公式化的愛情片及商業類型電影，將鏡頭轉向普通人的生活。

宋存壽1973年的「母親30歲」改編自於梨華「母與子」，從孩子眼中的母親外遇及家庭瓦解，呈現母職與傳統倫理的衝突。到了楊德昌1991年的「牯嶺街少年殺人事件」，家庭已與更大的歷史糾纏在一起。1960年代的戒嚴社會與隨國民政府來台的外省家庭，共同構成一個動盪年代。

1980年代台北快速都市化後，家又有了另一種面貌。侯孝賢1987年的「尼羅河女兒」以速食店少女及破碎家庭為中心，將便利商店、霓虹燈、電玩及消費文化帶進銀幕，捕捉解嚴前夕年輕人在現代都市中的孤獨。

2000年的「一一」則將鏡頭對準台北中產家庭，描繪繁華城市之下彼此靠近、卻又難以真正理解的家人。蔡明亮1992年的首部劇情長片「青少年哪吒」同樣從父子關係切入，卻已經把家庭拍成一個逐漸失去凝聚力的空間。同時，家的邊界更隨台灣人移居海外而跨越太平洋。李安的「推手」和「囍宴」均將傳統家庭倫理放進移民社會討論。

駐紐約台北文化中心與Metrograph自2018年起持續合作，過去曾推出李屏賓與李康生等專題。此次專題場次包括「青少年哪吒」30日(周三)晚9時45分、「推手」10月3日(周六)中午12時、「女兒的女兒」10月2日(周五)下午5時50分、「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」10月1日(周四)下午4時，專題將持續至10月3日(周六)。

精華 FAQ

  • 影展名為「家：家的歷史」，主軸是透過13部台灣電影，回看戰後至當代的家庭樣貌變化，並以父母、子女與夫妻關係反映台灣社會轉型。

  • 文章指出，「家」與台灣現代化歷史密不可分；從戒嚴、都市化到移民經驗，家庭不只是私領域，也成為電影呈現社會變動與身份焦慮的重要切面。

  • 專題包含《青少年哪吒》《推手》《一一》《牯嶺街少年殺人事件》等，並由駐紐約台北文化中心贊助；雙方自2018年起持續合作，曾推出多個電影與影人專題。

侯孝賢 曼哈頓

上一則

紐約市府推出曼哈頓西城新建的廉租屋單位有意入住須於2026年10月5日前提出申請

下一則

近三月4的士司機工作中死亡…工會促市府設健康福利基金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華裔藝術家陳舒商 首辦博物館個展

華裔藝術家陳舒商 首辦博物館個展

電影「三遷」洛城首映 佳音社同步推AI短片

電影「三遷」洛城首映 佳音社同步推AI短片
建築開放日10月登場 法拉盛百年老宅迎客

建築開放日10月登場 法拉盛百年老宅迎客
38幅張大千畫作 入藏紐約大都會秋冬展

38幅張大千畫作 入藏紐約大都會秋冬展

熱門新聞

東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查