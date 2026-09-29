Metrograph台灣影展 侯孝賢、楊德昌等名導作品演出「家的歷史」

曼哈頓下東城影院Metrograph舉行「家：家的歷史」台灣電影專題，選映13部橫跨近60年的台灣電影。圖為「一一」劇照。(Metrograph提供)

曼哈頓 下東城影院Metrograph舉行「家：家的歷史」(Jiā: Histories of Home)台灣電影專題，獲駐紐約台北文化中心贊助，選映13部橫跨近60年的台灣電影。片單從戰後家庭、1980年代快速都市化，一路走到當代跨國移民經驗，藉由一代代銀幕上的父母、子女與夫妻，呈現台灣社會如何改變「家」的模樣。

「家」之所以成為台灣電影反覆書寫的題目，也與台灣現代化的歷史密不可分。1980年代興起的「台灣新電影」，以侯孝賢 、楊德昌等人為代表，逐漸擺脫過去公式化的愛情片及商業類型電影，將鏡頭轉向普通人的生活。

宋存壽1973年的「母親30歲」改編自於梨華「母與子」，從孩子眼中的母親外遇及家庭瓦解，呈現母職與傳統倫理的衝突。到了楊德昌1991年的「牯嶺街少年殺人事件」，家庭已與更大的歷史糾纏在一起。1960年代的戒嚴社會與隨國民政府來台的外省家庭，共同構成一個動盪年代。

1980年代台北快速都市化後，家又有了另一種面貌。侯孝賢1987年的「尼羅河女兒」以速食店少女及破碎家庭為中心，將便利商店、霓虹燈、電玩及消費文化帶進銀幕，捕捉解嚴前夕年輕人在現代都市中的孤獨。

2000年的「一一」則將鏡頭對準台北中產家庭，描繪繁華城市之下彼此靠近、卻又難以真正理解的家人。蔡明亮1992年的首部劇情長片「青少年哪吒」同樣從父子關係切入，卻已經把家庭拍成一個逐漸失去凝聚力的空間。同時，家的邊界更隨台灣人移居海外而跨越太平洋。李安的「推手」和「囍宴」均將傳統家庭倫理放進移民社會討論。

駐紐約台北文化中心與Metrograph自2018年起持續合作，過去曾推出李屏賓與李康生等專題。此次專題場次包括「青少年哪吒」30日(周三)晚9時45分、「推手」10月3日(周六)中午12時、「女兒的女兒」10月2日(周五)下午5時50分、「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」10月1日(周四)下午4時，專題將持續至10月3日(周六)。