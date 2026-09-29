皇后夜市年度壓軸場萬聖節上秀 平價策略恐成絕響

皇后區夜市日前重返法拉盛可樂娜公園，展開今年秋季場次。(皇后區夜市提供)

皇后區 夜市(Queens Night Market)日前重返法拉盛 可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，展開今年秋季場次，並將持續至10月31日(周六)。接下來每個周六下午4時至午夜營業，而今年最後一場正好落在萬聖節 ，屆時將舉辦「不給糖就搗蛋」(trick-or-treating)及年度變裝比賽。

主辦方表示，皇后夜市每年萬聖節變裝比賽均吸引超過百名紐約客參加，今年由於10月31日恰逢周六，也是本季最後一場夜市，預計參與人數將比往年更多。

目前確認的變裝比賽獎品，包括森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)提供的VIP演唱會門票、雲頂世界提供的Hyatt Regency酒店住宿，以及Kidding Around玩具店禮券、Nordstrom紐約店禮卡及晚餐、Citizens提供的Disney on Ice門票等，後續還將有更多獎品加入。

夜市秋季場次也持續增加新攤商。主辦方表示，2026年至今已收到超過1200份攤商申請，近期新加入的業者帶來伊朗、越南、南韓、波多黎各及黎凡特地區等不同料理。

不過，今年秋季夜市另一個值得關注的變化，是多年維持的平價策略可能即將面臨調整。皇后夜市自2017年起，一直以5元、6元左右的食品價格上限作為特色，希望讓不同收入的民眾都能以較低價格品嘗世界各地料理。然而主辦方表示，2026年很可能是最後一年能夠維持這項6元價格上限。

皇后區夜市創辦人及負責人王榮光(John Wang)表示，自這項價格政策推出以來，累積通膨已接近40%，食材、人力及其他營運成本均持續上升，使攤商維持低價愈來愈困難。而在生活成本持續增加的背景下，夜市希望成為「紐約市最平價社區空間」的理念，反而愈來愈具有現實意義。

今年秋季場次將持續至10月31日，每周六下午4時至午夜在法拉盛可樂娜公園舉行。萬聖節當晚將以變裝比賽及討糖活動為第11季畫下句點。