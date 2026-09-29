華策會發月餅 與700多個家庭同歡

華策會23日在法拉盛皇后區社區中心舉行中秋節月餅派發活動。(記者高雲兒／攝影)

華人策劃協會(Chinese-American Planning Council，CPC)日前在法拉盛皇后區 中心舉行中秋節月餅派發活動，向700多個家庭送出逾2000個月餅，讓社區居民在節日前夕感受團圓氣氛。

華策會 皇后區社區服務主管吳明曉表示，活動當天共準備700多盒月餅，合計超過2000個，派發給700多個家庭。活動由華策會主辦，並獲國家電網(National Grid)及Citywide Foundation的支持。

當日下午，居民陸續前往位於法拉盛福壽老人中心領取月餅，現場氣氛熱鬧。主辦方表示，希望透過中秋節活動，在分享節慶食品的同時，也讓社區居民有機會與服務機構及合作單位交流。

吳明曉說，中秋節是華人重要傳統節日之一，月餅象徵團圓。對不少居住在紐約的華裔及移民家庭而言，社區機構舉辦相關活動，不僅延續節慶傳統，也讓居民在節日期間感受到社區的連結與關懷。

華策會長期在紐約提供家庭、長者、青少年及社區服務，法拉盛皇后區社區中心則是其服務皇后區居民的重要據點之一。

華策會日前在法拉盛皇后區中心舉行中秋節月餅派發活動。(記者高雲兒／攝影)