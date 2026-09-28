皇后區退伍軍人住所恐失聯邦補助 市議員促市府交代

位於皇后區長島市的博登大道退伍軍人住所，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之一。(谷歌地圖)

紐約市議會退伍軍人事務委員會主席、共和黨 市議員莫拉諾(Frank Morano)近日要求市府及美國退伍軍人事務部(VA)說明，為何與皇后區 博登大道退伍軍人住所(Borden Avenue Veterans Residence)相關的聯邦「補助與每日津貼計畫」(Grant and Per Diem，GPD)資金疑似停止，並如何確保無家可歸退伍軍人不會因此失去住房及支援服務。

GPD計畫主要為無家可歸退伍軍人提供過渡住房及相關服務經費，日前市議會監督聽證會上，莫拉諾代表市議員艾瑞歐拉(Joann Ariola)詢問，為何市遊民服務局(DHS)不再繼續爭取該筆聯邦資金、市府因此放棄多少經費，以及目前接受服務的退伍軍人將如何受到保障。市退伍軍人服務局當時表示將稍後再回覆。

莫拉諾表示，他關切市府在聯邦資金面臨流失前，是否已充分研究替代方案，「如果有辦法既保障跨性別退伍軍人、維持市府政策立場，又能繼續取得聯邦資源，我希望知道市府是否已窮盡所有可能選項。」

他同時表示，跨性別退伍軍人若認為受到聯邦政府 不同待遇，相關疑慮應被認真看待；但無論市府與華府之間存在何種政策爭議，都不應讓無家可歸退伍軍人成為受害者，「我們談的不是抽象的預算數字，而是住房、個案管理和支援服務。」

退伍軍人事務部本月宣布，2027財政年度將在全國投入約11.7億元，用於退伍軍人遊民相關計畫，其中約6590萬元將透過GPD及「退伍軍人家庭支援服務計畫」提供給紐約州24個機構。

莫拉諾目前要求市府及聯邦政府說明三項問題，包括究竟有多少聯邦資金及退伍軍人床位將流失、市府決定不再爭取資助前曾考慮哪些替代方案、以及未來將由哪些具體資金及服務填補缺口，確保沒有退伍軍人失去住房或支援。

據悉，位於皇后區長島市的博登大道退伍軍人住所，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之一，共有243個床位，為男女退伍軍人提供臨時住宿及轉介等服務。市遊民服務局資料顯示，無家可歸退伍軍人經評估後，可被轉介至博登大道等退伍軍人專門設施；聯邦GPD計畫則透過補助社區機構，提供過渡住房、個案管理及其他支援，協助退伍軍人轉入穩定的永久住房。