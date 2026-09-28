我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

皇后區退伍軍人住所恐失聯邦補助 市議員促市府交代

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於皇后區長島市的博登大道退伍軍人住所，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之...
位於皇后區長島市的博登大道退伍軍人住所，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之一。(谷歌地圖)

紐約市議會退伍軍人事務委員會主席、共和黨市議員莫拉諾(Frank Morano)近日要求市府及美國退伍軍人事務部(VA)說明，為何與皇后區博登大道退伍軍人住所(Borden Avenue Veterans Residence)相關的聯邦「補助與每日津貼計畫」(Grant and Per Diem，GPD)資金疑似停止，並如何確保無家可歸退伍軍人不會因此失去住房及支援服務。

GPD計畫主要為無家可歸退伍軍人提供過渡住房及相關服務經費，日前市議會監督聽證會上，莫拉諾代表市議員艾瑞歐拉(Joann Ariola)詢問，為何市遊民服務局(DHS)不再繼續爭取該筆聯邦資金、市府因此放棄多少經費，以及目前接受服務的退伍軍人將如何受到保障。市退伍軍人服務局當時表示將稍後再回覆。

莫拉諾表示，他關切市府在聯邦資金面臨流失前，是否已充分研究替代方案，「如果有辦法既保障跨性別退伍軍人、維持市府政策立場，又能繼續取得聯邦資源，我希望知道市府是否已窮盡所有可能選項。」

他同時表示，跨性別退伍軍人若認為受到聯邦政府不同待遇，相關疑慮應被認真看待；但無論市府與華府之間存在何種政策爭議，都不應讓無家可歸退伍軍人成為受害者，「我們談的不是抽象的預算數字，而是住房、個案管理和支援服務。」

退伍軍人事務部本月宣布，2027財政年度將在全國投入約11.7億元，用於退伍軍人遊民相關計畫，其中約6590萬元將透過GPD及「退伍軍人家庭支援服務計畫」提供給紐約州24個機構。

莫拉諾目前要求市府及聯邦政府說明三項問題，包括究竟有多少聯邦資金及退伍軍人床位將流失、市府決定不再爭取資助前曾考慮哪些替代方案、以及未來將由哪些具體資金及服務填補缺口，確保沒有退伍軍人失去住房或支援。

據悉，位於皇后區長島市的博登大道退伍軍人住所，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之一，共有243個床位，為男女退伍軍人提供臨時住宿及轉介等服務。市遊民服務局資料顯示，無家可歸退伍軍人經評估後，可被轉介至博登大道等退伍軍人專門設施；聯邦GPD計畫則透過補助社區機構，提供過渡住房、個案管理及其他支援，協助退伍軍人轉入穩定的永久住房。

精華 FAQ

  • 他要求釐清博登大道退伍軍人住所的GPD資金為何疑似停止、會流失多少床位與經費，以及市府是否在停止爭取前已評估其他可行方案。

  • GPD主要資助社區機構提供過渡住房、個案管理與相關支援服務，協助無家可歸退伍軍人從短期安置逐步轉入穩定的永久住房。

  • 該住所位於皇后區長島市，是紐約市專門服務退伍軍人的短期住房設施之一，共有243個床位，提供臨時住宿、轉介與相關支援。

皇后區 聯邦政府 共和黨

上一則

曼達尼調整遊民營地政策 市警不再回應311投訴

下一則

8大道深夜搶劫案 2華男遭歹徒毆打鎖喉拿走150元現金
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市長話金山／市府問責 確保投入公帑有成效

市長話金山／市府問責 確保投入公帑有成效
遊民援助爆1200萬元詐欺案 非營利組織涉買房、豪遊、開夜店

遊民援助爆1200萬元詐欺案 非營利組織涉買房、豪遊、開夜店
第二居所稅名單恐遭詐團利用 紐約市警局呼籲屋主提高警覺

第二居所稅名單恐遭詐團利用 紐約市警局呼籲屋主提高警覺
艾爾蒙地改建案6年未完工影響周邊 居民喊「人間地獄」

艾爾蒙地改建案6年未完工影響周邊 居民喊「人間地獄」

熱門新聞

東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌