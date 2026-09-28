Citi Bike限速 使用者批變相加價 猶如「隱形稅」

在限速令實施後，Citi Bike使用者正為速度較慢的服務付出更高的價格。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 去年將Citi Bike灰色電動自行車的最高時速由18哩降至15哩，原意是保障道路安全；但由於電動車 按分鐘收費，部分使用者指出，速度降低意味相同行程需要更長時間，最終支付的費用也隨之增加。

Citi Bike會員目前騎乘電動車每分鐘收費27分。據估算，從曼哈頓錢伯斯街(Chambers St.)前往125街，全程約六哩；若不計停車及等候紅燈，限速18哩時最快需20分鐘、費用為5.4元。限速降至15哩後，最快也要24分鐘，費用增至6.48元。

有會員形容，使用者正為速度較慢的行程付出更多，猶如一項不易察覺的「隱形稅」。該項限速令由前市長亞當斯 (Eric Adams)下達，起因是一名三歲女童遭電動自行車撞傷，引發外界要求加強監管；儘管肇事者並非使用Citi Bike，市府仍將其灰色電動車納入限速範圍。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，降低車速是合理的安全措施，但在現行收費方式下，代價由使用者承擔。他已提出提案，要求把會員每次使用電動Citi Bike的費用上限設為3元，並稱紐約擁有「全球最昂貴的共享單車系統」，市府應立即降低價格。

Citi Bike的高昂費用一直以來頗受詬病，有華人通勤者指出，單次使用費用之高讓其成為「通勤奢侈品」。張先生表示，最近他自華埠騎車至曼哈頓中城，車費在稅後超過5元，「比公交車和地鐵都貴」；張先生說，若非自己想要運動，僅因通勤需要絕對不會選擇Citi Bike。

營運商Lyft今年1月連續第五年調漲收費，年度會員費增加20元；會員騎乘電動車45分鐘的費用，也由11.25元升至12.15元。面對目前239元的年費，張先生直言，「二手買一輛自行車都只要一半的價格」。

市府與Lyft的合約將於2029年屆滿，官員表示屆時可重新協商更有利於使用者的價格。部分交通倡導者主張由市府補貼Citi Bike；在皇后區及布朗士營運共享電動滑板車的Lime，則要求准許其擴大服務範圍，認為引入競爭有助抑制Lyft持續加價。