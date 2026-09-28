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師大大師藝術節法拉盛登場 歌劇、弦樂齊聚

記者戴慈慧／紐約報導
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國立台灣師範大學美東校友會舉辦「2026師大大師藝術節」，僑界人士、校友及藝文界...
國立台灣師範大學美東校友會舉辦「2026師大大師藝術節」，僑界人士、校友及藝文界代表出席，並於活動現場合影留念。(記者許振輝/攝影)

國立台灣師範大學美東校友會27日在法拉盛台灣會館舉辦「2026師大大師藝術節」，邀集旅美台灣音樂家及不同國籍的藝術家同台演出，並結合歌劇、器樂演奏及美術展覽。校友會會長紀慶華表示，今年活動吸引約200餘人參加，除了台師大校友，也有不少僑界人士及親子家庭到場。

師大大師藝術節除音樂演出外，也展出多件藝術作品。民眾駐足欣賞藝術家虞曾富美的畫作...
師大大師藝術節除音樂演出外，也展出多件藝術作品。民眾駐足欣賞藝術家虞曾富美的畫作。（記者許振輝／攝影）

當日五名演員戴著造型各異的老鼠頭飾，站在舞台上，隨著劇情輪流開口演唱；舞台下方，指揮站在樂團中央，帶領小提琴、大提琴及低音提琴手演奏，演員不時低頭看著手中的樂譜，再抬頭唱出角色的台詞，將台灣民間故事搬上紐約的舞台。

「2026師大大師藝術節」27日在法拉盛台灣會館登場，演員與樂團合作演出兒童歌劇...
「2026師大大師藝術節」27日在法拉盛台灣會館登場，演員與樂團合作演出兒童歌劇「超能小老鼠」，指揮帶領弦樂團現場伴奏。(記者戴慈慧/攝影)

今年演出的兒童歌劇「超能小老鼠」(Tiny Finds The Mighties)，改編自台灣傳統民間故事「老鼠娶親」，由台師大校友、作曲家兼指揮李聿創作。故事講述三隻小老鼠為了對抗貓大王，踏上尋找救兵的旅程，最後靠著團結合作，成功救出同伴。

不同於一般歌劇在舞台前方設置樂池，當天演出將樂團安排在舞台下方，與觀眾相距不遠，指揮背對觀眾，雙手隨著旋律起伏，左右兩側的演奏者則不時抬頭注意指揮動作。樂團中除了成年音樂家，也有數名年紀較小的演奏者，讓不同世代的音樂愛好者共同參與演出。

英文兒童歌劇「超能小老鼠」演員戴上老鼠造型頭飾，以歌聲呈現改編自台灣民間傳說的故...
英文兒童歌劇「超能小老鼠」演員戴上老鼠造型頭飾，以歌聲呈現改編自台灣民間傳說的故事。(記者許振輝/攝影)

舞台上的演員則以簡單的老鼠造型頭飾區分角色，有人穿著長裙，有人身著正式西裝，透過歌聲與表情推進劇情。部分演員坐在椅子上等待出場，再依照劇情起身演唱。舞台旁的鋼琴與弦樂團相互配合，讓小型社區活動中心成為一座臨時歌劇院。

除了兒童歌劇，藝術節也安排台灣民謠、歐美古典音樂等不同曲目，呈現台灣音樂家在紐約的創作與演出成果。活動同時展出台師大校友及旅美藝術家的美術作品，讓參與民眾在欣賞音樂之餘，也有機會接觸不同形式的藝術創作。

「2026師大大師藝術節」27日在法拉盛台灣會館登場，吸引逾200名民眾參與，現...
「2026師大大師藝術節」27日在法拉盛台灣會館登場，吸引逾200名民眾參與，現場座無虛席，不少觀眾拿起手機記錄演出。（記者戴慈慧／攝影）

師大美東校友會多年來透過藝文活動凝聚旅美校友，也讓台灣藝術家有更多與紐約僑社交流的機會。今年活動將台灣民間故事改編成英文歌劇，並邀請不同背景的音樂家共同參與，讓在地觀眾透過音樂接觸台灣文化。

精華 FAQ

  • 活動由國立台灣師範大學美東校友會主辦，地點在法拉盛台灣會館舉行，內容結合歌劇、器樂演奏與美術展覽，吸引校友與僑界人士到場。

  • 兒童歌劇名為超能小老鼠，改編自台灣傳統民間故事老鼠娶親，由台師大校友李聿創作，劇情描述小老鼠團結合作對抗貓大王並救出同伴。

  • 除了兒童歌劇外，藝術節也安排台灣民謠與歐美古典音樂演出，並展出台師大校友及旅美藝術家的美術作品，讓觀眾一次接觸多元藝術創作。

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