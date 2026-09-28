共和黨年輕選將2年後捲土重來 再戰州眾議會30選區

27歲共和黨州眾議會第30選區候選人卡斯特羅，繼2024年首次參選後，今年再度投入選戰。(記者高雲兒╱攝影)

27歲共和黨 州眾議會第30選區候選人卡斯特羅(Brandon Castro)，繼2024年首次參選後，今年再度投入選戰。隨著現任州眾議員 瑞嘉(Steven Raga)不再競逐該席位，第30選區成為開放席位，卡斯特羅將在11月大選與民主黨 候選人馬丁內茲(Patrick Martinez)角逐該席位。

卡斯特羅近期接受專訪時表示，教育、公共安全、生活成本及社區生活品質，是今年競選的主要議題，過去兩年也不間斷地參與社區活動及接觸選民。

他2023年畢業於皇后學院(Queens College)，曾擔任校內職業發展委員會主席，現從事男士訂製西裝銷售工作。他也是天主教徒，曾在選區內就讀天主教學校，目前仍會到當地教堂參與活動。

他表示，兩年前首次參選時，外界較常質疑他的年齡和經驗，但他認為年輕也讓自己更能理解新一代面臨的教育、就業及住房壓力，「我三年前才大學畢業，我知道教育系統有哪些問題，也知道我的同齡人正在經歷什麼。」

他表示，不少年輕人完成四年制大學後仍面臨求職困難及學貸壓力，因此主張增加技職教育、職業學校和就業培訓，同時支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)及擴大資優班。

「很多年輕人現在連住的地方都負擔不起，更不用說買房」，他說，針對生活成本，他主張加強政府支出問責，並把更多資源投入社區基礎設施。他也提到艾姆赫斯特淹水問題，認為增加住房的同時，必須同步改善下水道等設施。

公共安全則延續他2024年的競選重點，卡斯特羅反對削減警力，主張增加警方在社區的能見度及訓練。對羅斯福大道的賣淫及疑似人口販運問題，他認為執法重點應放在幕後經營者和人口販運者，而非可能遭販運的女性，並應提供受害者職業培訓及後續協助。

談及移民執法，卡斯特羅表示，移民暨海關執法局(ICE)應優先針對有犯罪紀錄者，也認為執法人員不應蒙面行動。他同時支持為已在美生活多年、沒有犯罪紀錄並持續工作的無證移民增加取得合法身分及公民身分的途徑。被問及若當選後最希望首先推動的政策，他表示將推動撤銷紐約州保釋改革，認為現行制度對部分重複犯罪者的約束不足。