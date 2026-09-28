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海外僑教薪火相傳 紐約表揚資深教師

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約華僑文教服務中心27日舉辦教師節頒獎暨感恩餐會，表揚長期投入海外華文教育的教...
紐約華僑文教服務中心27日舉辦教師節頒獎暨感恩餐會，表揚長期投入海外華文教育的教師。（記者戴慈慧／攝影）

「三個兒子都畢業了，我是那個畢不了業的媽媽」，投入海外中文教育超過20年的湯馥雲，27日在法拉盛紐約華僑文教服務中心分享獲獎感言。她當年為了帶孩子上中文學校而開始教書，如今三個兒子早已畢業，她仍持續任教，今年更獲頒海外師鐸獎。

適逢教師節，紐約華僑文教服務中心27日舉辦教師獎勵頒獎暨感恩餐會，表揚長期投入海外華文教育的教師，並依任教年資頒發五年、十年、20年及30年教師獎勵。

湯馥雲回憶，最初為了帶孩子到長島慈濟人文學校學中文，開始接觸中文教育。如今她每周六上午在紐約慈濟任教，下午前往台灣會館華語文學習中心(TCML)教授成人班，周日上午則到長島慈濟教書。此外，她也參與民俗文化種子教師培訓、海外青年文化大使協會(FASCA)及返台英語服務營等活動。

談到獲獎，湯馥雲表示受之有愧，特別感謝低、中年級教師，認為正是他們替孩子打好中文基礎，才能讓後續教學順利銜接。

同樣獲獎的長島小龍中文學校教師李書瑗，則分享自己從學生、助教到中文教師的經歷。出生並成長於美國的她，2008年仍在讀大學時開始教中文，最初與另一名教師共同帶領幼稚園班，隔年開始獨立授課。

李書瑗表示，由於學生多半與她一樣在美國長大，相近的背景讓她更容易理解學生的想法。為增加學習樂趣，她設計密室逃脫(Escape Room)及Jeopardy問答競賽，讓學生透過遊戲學習中文，也鼓勵他們參與舞龍、舞獅及武術等文化活動。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，海外教師長期投入語言及文化傳承，希望藉教師節向僑教工作者表達感謝。新澤西中文學校協會會長戴松昌也指出，海外中文教師每逢周末仍須到校授課，感謝他們多年來持續付出。

精華 FAQ

  • 她最初是為了帶孩子到中文學校而開始教書，之後持續投入海外華文教育超過20年，如今三個兒子已畢業，她仍在多個據點任教，並獲頒海外師鐸獎。

  • 中心27日舉辦教師獎勵頒獎暨感恩餐會，表揚長期投入海外華文教育的教師，並依任教年資頒發5年、10年、20年及30年教師獎勵，向僑教工作者致意。

  • 李書瑗從學生與助教一路成為教師，因了解美國長大的學生想法，她設計密室逃脫、Jeopardy問答等遊戲化活動，並鼓勵學生參與舞龍、舞獅與武術文化活動。

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