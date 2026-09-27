長島非法按摩店猖獗 77%居民支持加強執法

最新錫耶納學院(Siena College)與「新聞日報」(Newsday)與民調顯示，77%長島居民支持地方政府加強執法，並追究出租場所給相關業者的房東責任。(本報檔案照)

長島 非法按摩店屢遭查緝，警方因賣淫 相關案件逮捕逾400名按摩店工作人員，但部分店家查後不久即重新開門，甚至換址營業。最新錫耶納學院(Siena College)與「新聞日報」(Newsday)民調顯示，77%長島居民支持地方政府加強執法，並追究出租場所給相關業者的房東責任。

民調於11日至17日在納蘇郡(Nassau County)與蘇福克郡(Suffolk County)進行，訪問411名可能投票 選民，誤差為正負5.7個百分點。僅12%反對政府採取更多行動，11%不知道或拒答。

錫耶納研究所主管利維(Don Levy)稱，很少有議題能獲77%支持，顯示廣泛共識。約85%共和黨及保守黨受訪者支持更嚴格執法；18至34歲族群較分散，44%反對或不知道。

非法按摩店散布長島商業區，反人口販運組織「網絡」(The Network)估計，紐約州此類店家數量接近星巴克門店兩倍。警方雖逮捕逾400名工作人員，但執法成效受質疑：部分場所被查後數小時重開或轉址，且行動多集中於工作人員，較少針對購買性服務的顧客。

目前兩郡尚未通過全面性法案，但部分地方已把責任延伸至經營者及房東。亨廷頓鎮(Town of Huntington)規定，房東多次容許涉及賣淫場所經營，可罰最高2萬5000元及15天監禁；法明戴爾村(Village of Farmingdale)有類似措施，新羅謝爾市(City of New Rochelle)及格林堡鎮(Town of Greenburgh)亦已採取相關規定。

在納蘇郡，民主黨議員拉塞爾(Viviana Russell)上月提出法案，擬對相關商家罰款1000元至2萬5000元，允許郡府對多次違規場所房東採取法律行動，並要求業者證明合法支付薪資、禁止人員在店內過夜。但共和黨多數黨領袖霍科佩爾(Howard Kopel)本月稍早未排入議程；他稱正修改內容，包括評估是否影響合法美甲店等。

蘇福克郡也尚無相關法案。共和黨議員列儂(Chad Lennon)正研究可能措施；民主黨議員多羅斯基(Greg Doroski)計畫提出法案，收緊牌照要求並加強縣牌照與消費者事務部門執法。他認為此類場所可能涉及性販運，也是社區生活品質問題，盼獲跨黨派支持。

此議題常與人口販運連結。蘇福克郡地區檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)此前接受本報採訪時表示，地檢處一直有在查這類案件，但不能因為按摩店裡有賣淫行為，就直接認定是人口販運。他說，近期調查的一些案件中，目前沒有證據顯示店內人員是被強迫、控制或販運來工作的，情況更像是多人一起開店、一起經營。