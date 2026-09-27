華埠五分局長林偉斌晉升副督察 鍾偉光同日升督察

華埠市警五分局局長林偉斌(Michael Lam)將由警官(Captain)晉升為副督察(Deputy Inspector)。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)將於28日在警察總部舉行晉升典禮，華埠 市警五分局局長林偉斌(Michael Lam)將由警官(Captain)晉升為副督察(Deputy Inspector)；另一名亞裔 高階警官鍾偉光(Waikwang Chung)則將由副督察晉升為督察(Inspector)。兩人均為市警亞裔警官協會(AAPEX)成員。

根據市警人事命令，晉升典禮定於28日上午在市警總部(One Police Plaza)舉行。當日上午共有五名副督察晉升督察，鍾偉光名列其中；另有八名警官晉升副督察，包括目前掌管華埠五分局的林偉斌。

林偉斌自2025年8月起出任五分局局長，負責華埠及下東城部分地區的治安工作。他於2008年7月加入市警，警員時期先後在皇后區115分局、布朗士 46分局及42分局服務。2013年晉升警佐(Sergeant)後，曾在71分局及戰略應變小組任職；2018年再晉升巡官(Lieutenant)，並曾在五分局負責部署巡邏警員，其後又轉往戰略應變小組。

林偉斌於2023年1月晉升警官，其後先後擔任九分局及十分局副局長(Executive Officer)，去年8月接掌五分局。市警亞裔警官協會此前介紹，林偉斌在皇后區出生長大，父母為香港移民，能使用粵語，也是家中第一代加入美國警隊的成員。

林偉斌畢業於皇后區Francis Lewis High School，其後取得皇后社區學院副學士學位，以及市立大學John Jay刑事司法學院學士學位，並繼續攻讀碩士學位。他的家族亦有警務背景，其叔父及表親均曾在香港警隊服務。

此前，五分局曾有多名亞裔高階警官掌管。歷任華裔局長包括陳文業(Thomas Chan)、余振源(Gin Yee)、吳銘恆(Tommy Ng)及陳韜(Tao Chen)等。

同日晉升督察的鍾偉光，目前在市警人力資源部門(Human Resources Division)任副督察，自今年8月起在該部門服務。鍾偉光於2000年3月加入市警，過去曾在市警人事命令處、管理及預算副局長辦公室、33分局及騎警隊(Mounted Unit)等單位任職。

市警亞裔警官協會近年亦多次指出，亞裔高階警官人數持續增加。協會去年的資料顯示，自2019年成立以來，市警警官或以上職級的亞裔警官由23人增至62人，其中27人已達副督察或以上級別。目前，全市有超過4000名亞裔制服警員，約占市警制服警員總數12.5%。