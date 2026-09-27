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2華裔郵政雇員涉盜禮品卡遭起訴 被控多罪最高刑期十年

記者劉梓祁╱紐約報導
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黃譚翩翩(左, Pian Pian Wong-Tam, 音譯)和黃William...
黃譚翩翩(左, Pian Pian Wong-Tam, 音譯)和黃William(右, William Wong, 音譯)，兩名前郵政雇員被控涉及郵件禮品卡失竊案。(取自司法部)

紐約南區聯邦檢察官辦公室公布，兩名前美國郵政局(USPS)雇員涉嫌從郵件中盜取逾200張禮品卡，並在紐約及其他州的商店使用。59歲女子黃譚翩翩(Pian Pian Wong-Tam, 音譯)曾在白原市(White Plains)郵件處理及配送中心工作；57歲的黃William(William Wong, 音譯)則曾任威徹斯特郡米爾伍德(Millwood, Westchester)郵局職員。

根據檢方公布的指控及刑事訴狀，案情可追溯至2025年4月。郵政監察長辦公室自同年10月起陸續收到顧客投訴：原本應附有禮卡的郵件送達時，信封已被撕開或損壞，禮卡也不在內。

調查人員指，這些郵件曾經過白原市處理中心；黃譚當時負責處理經過該中心的信件，涉嫌利用工作之便取走郵件內的禮卡及其他物品，再把部分禮卡交給黃使用。禮卡面值介乎25元至500元，但檢方未公布本案的總損失金額。

兩人均於今年7月24日離開郵政局。此前，黃譚在郵政局工作約27年，黃則在郵政局工作約20年，且兩人均在員工信息中將對方列為緊急聯絡人。郵政局及車管部門的紀錄顯示，兩人與曼哈頓的同一住址有關聯。

訴狀還列出多宗用以追查禮卡去向的個案。康州一名收件人的親屬，去年9月從伊利諾州寄出一張150元禮卡及收據，收件時卻發現信封受損、禮卡和收據均告失蹤。調查人員取得發卡公司紀錄後發現，一個與黃相關的電話號碼曾查詢該卡資料；禮卡其後在紐約市和揚克斯(Yonkers)多處使用。揚克斯一間超市的購物紀錄顯示，涉事交易使用了登記在黃名下的會員帳戶，閉路電視亦拍到一名貌似黃的人使用該卡。

另一張面值500元、在明尼蘇達州購買的禮卡，其餘額據指在紐約市及新澤西州的商店被用盡。去年9月，一名女子曾致電發卡公司，稱約260元的購票款已從卡內扣除，卻沒有收到票券。訴狀稱，這名女子在電話中提供了出生日期和曼哈頓一處地址，但調查人員未查到符合資料的人，卻發現黃譚翩翩與她提供的地址有關聯。

調查人員還追查了多宗寄卡後遭拆信的投訴，包括一張從布朗士寄往威徹斯特郡、面值400元的禮卡。收件人收到的信被裝在郵政局提供、標示郵件受損的塑膠袋內，卡已不見。訴狀指，這張卡其後曾在馬里蘭州使用；商店錄像拍到一名貌似黃譚的人購物。另有從奧伯尼(Albany)寄往白原市的25元禮卡，以及從威徹斯特郡寄往新澤西州的50元禮卡，也被列作調查例子。

據訴狀，與兩人或其共同住址有關的三個電話號碼，曾向兩家發卡公司查詢合計約204張不同禮卡的資料。調查人員取得的手機訊息則顯示，黃譚曾要求黃刪除禮卡照片，並提到卡上有姓名；黃亦曾發訊息提醒，使用某商店的禮卡可能因會員帳戶而被追查。今年1月，黃譚在訊息中提醒黃留意「調查員」，並提及金錢、禮卡及破損信件；6月，她又催促盡快使用另一張卡，稱持卡人可能很快取消。

今年7月24日接受郵政監察長辦公室問詢時，黃譚承認曾從郵件中取走禮卡，稱禮卡來自放置破損郵件、郵資不足郵件或沒有回郵地址郵件的架子，並承認曾把部分禮卡交給黃。黃則表示，黃譚有時會給他禮卡，但他不知道來源。調查人員同日獲黃譚同意搜查其工作儲物櫃，找到約27件涉嫌被取走的郵件；調查人員初步認為，其中至少部分可能含有禮卡。

兩人各被控合謀盜取及非法持有郵件、非法持有郵件、合謀使用未獲授權的支付工具，以及兩項相關欺詐罪名；黃譚另被控郵政雇員盜竊郵件。各項罪名的法定最高刑期由五年至十年不等。

訴狀指，畫面中兩名貌似黃譚翩翩與黃姓男子的人，在馬里蘭州一間商店使用涉案禮品卡。...
訴狀指，畫面中兩名貌似黃譚翩翩與黃姓男子的人，在馬里蘭州一間商店使用涉案禮品卡。(取自司法部)

精華 FAQ

  • 檢方指兩人利用工作之便，從郵件中取走禮品卡與其他物品，再把部分卡交由其中一人使用，並在紐約、新澤西、馬里蘭等地消費。

  • 調查人員根據顧客投訴、發卡公司紀錄、手機訊息、會員帳戶和監視器畫面追查，發現約204張卡與涉案電話相關，並連到2人及其共同住址。

  • 兩人被控合謀盜取及非法持有郵件、非法持有郵件、合謀使用未獲授權支付工具與相關欺詐罪；黃譚另涉郵政雇員盜竊郵件，最高刑期介乎5年至10年。

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