華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱

紐約華人社團聯席會26日在法拉盛高中禮堂舉辦第十屆紐約華人合唱節。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人社團聯席會26日在法拉盛 高中禮堂舉辦第十屆紐約華人合唱節，八支經遴選的合唱團登台演出，以歌聲慶祝中華人民共和國成立77周年，也展現紐約華人社區多年來的合唱藝術成果。

法拉盛選區州眾議員 金兌錫代表羅嫚、市議員黃敏儀、中國駐紐約總領事館僑務副主任李德，以及州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)等到場。活動期間，紐約華人社團聯席會主席陳梅也獲金兌錫代表羅嫚頒發表彰。

陳梅致辭，今年適逢紐約華人合唱節第十屆。回顧首屆活動，已故中央音樂學院指揮家楊鴻年教授曾率學生合唱團，與紐約當地十多支華人合唱團同台演出。十多年來，許多團員持續參與並投入排練，使活動逐漸成為大紐約地區、新州及康州等華人社區熟悉的文藝品牌。

她表示，合唱節能延續至今，離不開歷屆團員、協辦僑團及贊助商多年來的支持與投入。活動不僅為不同社區的合唱團提供交流、切磋和展示成果的平台，也逐步發展為華人音樂愛好者共同參與的社區文化活動。

陳梅說，今年主辦方從多支報名隊伍中選出八支合唱團參演，希望透過舞台演出，讓不同背景的團隊彼此觀摩，也向觀眾呈現多年排練成果。除合唱團演出外，美中音樂家協會的獨唱藝術家亦登台演唱中外藝術歌曲，為整場節目增添不同音樂元素。

紐約華人社團聯席會主席陳梅(右)獲金兌錫代表羅嫚頒發表彰。(記者高雲兒╱攝影)