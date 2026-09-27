報告：紐約州人均稅收 全美最高

紐約州及地方政府的人均稅收高居全美第一。(記者曹馨元╱攝影)

公民預算委員會(CBC)最新報告顯示，紐約州 及地方政府的人均稅收 高居全美第一，政府支出則僅次於阿拉斯加；該組織呼籲州府避免進一步加稅，並提高公共服務效率。

報告根據聯邦人口普查局2024財年的州與地方政府財政資料分析。紐約州及各地方政府平均每名居民徵收約1萬3000元稅款，較全國平均高出71%，比排名第二的加州高22%；與康州、麻州 及新州相比，亦分別高出26%、31%及36%。

若按居民收入衡量，紐約州每1000元個人收入所徵收的州及地方稅額排名全美第二，比全國平均高46%。其中，個人所得稅負擔最突出：紐約州每1000元個人收入所徵稅款約為41元，為全美最高，較全國平均高94%，也分別高於加州、麻州及康州。

企業稅方面，紐約州每1000元州內生產總值所徵收的企業稅同樣居全美第一，較加州高43%、較新州高47%。不過，報告所稱的「人均稅收」是把州及地方政府徵收的個人所得稅、企業稅、銷售稅及房產稅等收入除以人口，並不代表每名居民實際繳納相同金額。

紐約的公共開支也處於全美前列。州及地方政府人均支出僅低於阿拉斯加，較全國平均高44%。CBC估算，如果紐約的人均支出降至新州水平，2024財年可減少約990億元；若降至麻州水平，可節省640億元；若按佛州水平支出，差額更達1700億元。

CBC表示，較高支出可用於提供更完善的教育、醫療、交通及社會服務，不能單憑金額斷定浪費；但紐約在稅負及生活成本已居高不下的情況下，應確保公共支出帶來相應成效。該組織建議州府維持或降低現有稅負，同時改善服務品質、可負擔性及政府運作效率。