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勵馨年度募款晚會 幫助受家暴婦幼

記者高雲兒╱紐約報導
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服務家暴及人口販運倖存者的紐約勵馨(Garden of Hope)25日在法拉盛...
服務家暴及人口販運倖存者的紐約勵馨(Garden of Hope)25日在法拉盛舉行年度募款晚宴。(記者高雲兒╱攝影)

服務家暴及人口販運倖存者的紐約勵馨(Garden of Hope)近日在法拉盛舉行年度募款晚宴，近400名社區人士出席。今年活動希望籌得75萬元，主要投入成人家暴個案服務及兒童青少年項目，協助受暴者在離開危險環境後重新建立生活。

紐約勵馨表示，對不少亞裔受害者而言，語言、移民身分及文化壓力，至今仍是尋求協助時的重要障礙。根據機構資料，2025年其家暴相關服務超過6600人次，其中逾八成半個案幾乎不會說英語；人口販運服務則超過2300人次。

兒童及青少年也是近年服務重點。勵馨指出，接受其青少年服務的人士中，超過一半曾目睹家庭暴力或成長於家暴家庭。機構在疫情後成立青少年中心，去年共服務496名青少年，累計提供4142人次服務，另有171名兒童及青少年接受心理諮商。

勵馨聯合副執行長戴思祈(Amy Tai)在活動上分享一名家暴倖存者的經歷。該名育有三名子女的婦女，曾因經濟困難帶著年幼孩子擺攤維生，之後帶孩子離開施暴環境，在勵馨協助下入住庇護設施，並靠製作手工藝品逐步恢復生活。

戴思祈表示，協助一名受暴婦女離開危險環境，往往也意味著改變整個家庭和下一代的生活。「當一個母親重新站起來，她的孩子也跟著看見希望。」她說，這也是機構持續投入兒童及青少年服務的重要原因。

當晚亦表揚長期支持勵馨工作的合作夥伴。綠洲基金會(The Oasis Foundation)因與勵馨合作16年、持續為倖存者提供緊急援助，獲頒社區傳承獎(Community Legacy Award)；長期資助青少年教育項目的P.L.U.S.慈善信託則獲頒公益奉獻獎(Spirit of Giving Award)。

晚宴期間播放倖存者故事及青少年服務影片，並分別進行兩輪現場認捐。支持勵馨多年的顧問委員謝嘉燕與創意發展經理Youning Cheng上台呼籲與會者支持成人家暴及兒童青少年服務。

州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、市議員李琳達，以及聯邦參議員舒默辦公室和駐紐約台北經濟文化辦事處代表等出席活動。

紐約勵馨中文求助熱線為(877)990-8595，服務免費並保密。捐款可透過官網gohny.org、PayPal或Zelle(info @gohny.org)；支票抬頭請寫「Garden of Hope」，寄至P.O.Box 520048，Flushing, NY 11352。

精華 FAQ

  • 活動主要希望籌得75萬元，投入成人家暴個案服務與兒童青少年項目，幫助受暴者離開危險環境後，重新建立生活與支持系統。

  • 機構指出，許多亞裔受害者面臨語言不通、移民身分顧慮與文化壓力，導致不易尋求協助，也使家暴與人口販運問題更難被及時發現。

  • 機構在疫情後成立青少年中心，去年服務496名青少年，累計提供4142人次服務，另有171名兒少接受心理諮商，顯示需求持續增加。

法拉盛 亞裔 人口販運

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