雨果獎作家劉宇昆 談新作與AI藝術

雨果獎科幻作家劉宇昆(左)近日在紐約亞洲協會(Asia Society)與科幻編輯Alex Shvartsman對談，並介紹其最新短篇小說集「龍的逝去及其他故事」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

雨果獎科幻作家劉宇昆近日在紐約亞洲協會(Asia Society)與科幻編輯Alex Shvartsman對談，並介紹其最新短篇小說集「龍的逝去及其他故事(The Passing of the Dragon and Other Stories)」。當然話題從新作談到AI藝術，再一路延伸至工作被科技改造的歷史，劉宇昆認為，無論科技如何改變創作方式，藝術都不能失去創作者親自完成、打磨與塑形的「手藝」(craft)，「沒有手藝，就沒有藝術。」

「AI如何真正成為藝術？先找到自己的『語法』」

劉宇昆本身有科技背景，成為全職作家前曾任軟體工程師。他的小說長期處理科技與人類之間的關係，包括被改編成動畫影集「萬神殿」的作品，也探討意識、機器以及「何以為人」。

針對AI創作，劉宇昆並不認為AI不能成為藝術，問題在於目前人們使用AI的方式，大多仍是在用一種新工具模仿既有的形式。他以電影為例，指出攝影機剛被發明時，最早的電影很大程度只是把舞台劇拍下來，但「拍攝舞台劇」並沒有真正創造電影，而只有經過幾代創作者摸索，電影才逐漸發展出特寫、反應鏡頭、蒙太奇、剪接、不同幀率等技巧，形成一套舞台劇沒有的「電影語法」，從而變成一種獨立的藝術形式。

劉宇昆說，AI可能仍停留在類似階段：單純用AI寫小說、生成影片，就像早期拿攝影機拍舞台劇，仍然是在用新媒介複製舊媒介，而非創造新的藝術形式。真正值得期待的，是創作者有一天找到一種「只有人加上這台機器才能完成」的表達方式，一種過去小說、電影或其他媒介都無法做到的事情，而直至那時，AI才可能真正形成自己的藝術語法。

「AI能當學徒嗎？」

也有人對此提出，但如果AI不是直接替人創作，而只是處理背景工作呢？文藝復興時期的大師並非每一筆都親自完成，米開朗基羅等大藝術家，亦有學徒協助處理背景工作。如此，今天的藝術家是否同樣可以把AI當成「學徒」，將繁瑣、次要的部分外包出去？

劉宇昆認為，論點並非沒有道理，他也不贊成用絕對的「純潔」標準判斷一名創作者是否用了AI：現代人使用搜尋引擎、接受電腦提供的文法建議，本來就已長期與機器協作。真正需要回答的不是「有沒有用AI」，而是什麼對創作者而言，什麼只是背景工作，什麼本身就是創作的一部分？

他以自己耗時十多年完成的「蒲公英王朝」(Dandelion Dynasty)為例，其中的人名、語言、文化典故乃至世界內部的引用都經過設計，讀者看來可能只是一串隨機音節，但對作者而言，每個名字都有來源，「對我來說，沒有什麼是背景，每一樣東西都是被手作出來的。」也因此，如果AI被用來代替這種「手藝」，他並不認為能產生真正有意思的藝術。

輸入指令、等待結果，再告訴機器哪裡修改、哪裡重做，在他看來，與創作者親自操作材料、形成技藝仍有根本差別，「這更像是在賽百味(Subway)快餐店點三明治——告訴別人自己需要哪些配料，而不是自己做出那個東西。」

「AI搶走工作以前，工作早已被『機器化』」

談到AI是否會取代人類工作時，劉宇昆則把問題往前推了一百多年。他認為，今天工作之所以如此容易被AI或機器取代，並不完全是AI造成的，真正的變化早在打卡鐘出現時便已開始。

他介紹，19世紀末出現的Bundy打卡鐘，最初是為了準確記錄工人出勤，避免薪資被剋扣，但同一套技術很快也成為雇主衡量誰工作得慢、誰效率不足的工具。之後的泰勒主義再進一步，用攝影機和碼表分析工人的每一個動作，把工作拆解成可以測量、比較和標準化的步驟；工人停下來喘氣、觀察周圍、思考下一步，都可以被視為「浪費時間」。到了今天的倉儲物流系統，電腦可以直接告訴工人下一件貨物在哪裡、應該花多少時間取回，而當一份工作已被拆成一連串標準化指令，下一個問題自然就是：「那為什麼還需要一個人在這裡？」

因此，在劉宇昆看來，AI並不是工作去人性化的起點，而只是把人類長期追求效率的邏輯又推到了下一步。科技本身也並非人性的反面，語言、文字、紙筆本來就是人類把思考延伸到身體之外的工具。真正的問題，是人在追求效率的過程中，逐漸把工作的判斷、技術、自主性乃至意義一起刪除了。他認為，答案並不是要求人類永遠比AI快一步，而是「讓工作重新變得有意義」。如果工作最後只剩完成最低要求、換取維生收入，那麼即使沒有AI，人與工作的關係本身也已經出了問題。