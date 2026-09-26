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紐約推「全民歌劇」 大都會歌劇院7萬張免費票兩資格可抽

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市長曼達尼推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至...
紐約市長曼達尼推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至2027演出季向紐約市民送出7萬張免費門票。(圖片取自曼達尼X帳號)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市府與大都會歌劇院合作，推出「全民歌劇」免費票計畫。
  • 重點二：2026至2027演出季將送出7萬張票，約占全季總量10%
  • 重點三：申請者須為紐約市民且自2019年後未買票，透過網站或App抽籤。

從未看過歌劇，或多年沒有踏進大都會歌劇院(The Metropolitan Opera)的紐約客，今年有望免費入場。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日宣布推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至2027演出季向紐約市民送出7萬張免費門票。

該計畫由紐約市府與大都會歌劇院合作推出，從本月起，歌劇院將在本演出季期間每月釋出1萬張門票，合計約占全季門票總量的10%。

抽籤資格限定於紐約市居民，並須自2019年以來未曾購買大都會歌劇院門票。符合條件者可透過市府網站on.nyc.gov/opera，或使用大都會歌劇院官方應用程式「Met Opera」登記抽籤。消息宣布後，市府網站已有大量市民湧入，目前登入需要等待時間。

免費座位將分布於歌劇院內的各個區域，並非只安排在最高層或視線較差的位置，不過站票區不在本次計畫範圍內。主辦方尚未公布每名中籤者可獲得的門票數量及具體開獎時間，民眾登記時應留意網站最新說明。

曼達尼表示，歌劇是最重要的藝術形式之一，而大都會歌劇院則是欣賞歌劇的最佳地點，但藝術不應只屬於有能力負擔高昂票價的人；「無論銀行帳戶裡有多少錢，每一名紐約客都應該有機會進到劇院裡，聽見這些聲音，並體驗這個舞台」。

大都會歌劇院總經理蓋爾布(Peter Gelb)表示，大都會歌劇院長期以來豐富了紐約的文化生活，希望透過新計畫進一步證明，歌劇院是城市生活中不可或缺的一部分。歌劇院方面也表示，有意在未來演出季繼續推行這項計畫。

本季演出包括威爾第歌劇「馬克白」(Macbeth)、新作「林肯在中陰界」(Lincoln in the Bardo)，以及普契尼經典作品「波希米亞人」(La Bohème)等。

這並非曼達尼市府首次以抽籤或優惠票擴大文化及體育活動的參與機會。今年8月，市府曾與劇院發展基金合作，為公立高中生提供數千張免費及低價百老匯、外百老匯門票；此前也曾推出世界杯及美國網球公開賽優惠門票計畫。

精華 FAQ

  • 紐約市府與大都會歌劇院合作，預計在2026至2027演出季送出7萬張免費票，並從本月起每月釋出1萬張，合計約占全季門票總量的10%。

  • 抽籤資格限定為紐約市居民，且自2019年以來未曾購買過大都會歌劇院門票的人才能登記。符合條件者可透過市府網站或Met Opera App參加。

  • 曼達尼強調藝術不應只屬於負擔得起高票價的人，希望讓更多市民接觸歌劇；歌劇院總經理則認為此舉可證明劇院是城市文化生活的重要一部分。

大都會 曼達尼

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