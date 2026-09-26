我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

中華公所10月2日免費打流感疫苗 4歲以上無保險者亦可

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華公所將於10月2日舉辦免費打流感疫苗活動，四歲及以上民眾不論是否有保險均可參...
中華公所將於10月2日舉辦免費打流感疫苗活動，四歲及以上民眾不論是否有保險均可參加。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中華公所等4機構將於10月2日聯合舉辦免費流感疫苗活動。
  • 重點二：4歲以上民眾皆可參加，無論是否有醫療保險都能接種。
  • 重點三：現場將介紹新型mRNA流感疫苗，並依年齡提供合適選擇。

流感季將至，紐約中華公所、紐約東華協會、樂民西藥房(Care First Pharmacy)及器官捐贈機構LiveOnNY將於10月2日(周五)在華埠聯合舉辦免費流感疫苗活動，四歲及以上民眾不論是否有醫療保險均可參加。

活動定於10月2日上午10時至下午2時，在中華公所舉行，地址為華埠勿街(Mott St.)62號。除提供免費疫苗外，現場亦將介紹流感疫苗及相關健康資訊。

中華公所主席伍銳賢表示，公所交通方便，希望為社區提供容易前往的接種地點。東華協會主席于金山提到，樂民西藥房多年來參與華埠疫苗服務，新冠疫情期間亦曾多次到中華公所為居民接種，希望包括長者及兒童在內的居民踴躍參加。

LiveOnNY公共事務經理邊令晶(Elizabeth Bian)說，幾個機構此前討論如何共同服務華人社區時，考慮到流感季即將到來，部分居民又缺乏醫療保險，因此決定合作提供免費疫苗。

樂民西藥房藥劑師Samantha Zhao在發布會上介紹今年不同類型的流感疫苗，包括傳統疫苗、適合年長人士的疫苗，以及今年新加入的mRNA流感疫苗。她表示，不同年齡層適用的疫苗有所不同，接種時會依年齡等情況選擇合適產品。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年8月首度批准莫德納(Moderna)的mRNA流感疫苗mFLUSIVA，適用於50歲及以上人士。發布會現場亦展示Fluad佐劑型流感疫苗；疾病控制與預防中心(CDC)目前優先建議65歲及以上人士接種高劑量、重組型或Fluad等佐劑型疫苗之一。

今年流感疫苗病毒株亦有所更新。FDA表示，2026至2027年疫苗針對H1N1、H3N2及B/Victoria系病毒。美國自2024至2025流感季起已由過去的「四價」疫苗改為「三價」，刪除B/Yamagata系成分，因全球監測自2020年3月後已未再確認該病毒持續在人群中傳播。

CDC建議，除少數特殊情況外，所有六個月及以上人士每年均應接種流感疫苗，接種後一般約需兩周建立保護力。

精華 FAQ

  • 活動定於10月2日周五上午10時至下午2時，在華埠勿街62號的中華公所舉行，由多個機構聯合提供免費接種服務。

  • 凡4歲及以上民眾都可參加，且不論是否有醫療保險都能免費接種，主辦方希望方便華埠居民就近獲得疫苗。

  • 現場將介紹傳統疫苗、適合年長者的高劑量或佐劑型疫苗，以及新加入的mRNA流感疫苗，並依年齡與情況選擇合適產品。

流感疫苗 流感 保險

上一則

大中央車站「多一味」 義式餐廳、美食市場今秋進駐

下一則

紐約推「全民歌劇」 大都會歌劇院7萬張免費票兩資格可抽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗

紐約生存手冊╱新冠住院人數回升 籲接種疫苗
首支mRNA流感疫苗上市 50歲以上民眾適用

首支mRNA流感疫苗上市 50歲以上民眾適用

超級流感季將至 該打疫苗了

超級流感季將至 該打疫苗了
華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援

華埠「健腦日」聚焦失智症與家庭支援

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了