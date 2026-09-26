中華公所10月2日免費打流感疫苗 4歲以上無保險者亦可

中華公所將於10月2日舉辦免費打流感疫苗活動，四歲及以上民眾不論是否有保險均可參加。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中華公所等4機構將於10月2日聯合舉辦免費流感疫苗活動。

中華公所等4機構將於10月2日聯合舉辦免費流感疫苗活動。 重點二： 4歲以上民眾皆可參加，無論是否有醫療保險都能接種。

4歲以上民眾皆可參加，無論是否有醫療保險都能接種。 重點三：現場將介紹新型mRNA流感疫苗，並依年齡提供合適選擇。

流感 季將至，紐約中華公所、紐約東華協會、樂民西藥房(Care First Pharmacy)及器官捐贈機構LiveOnNY將於10月2日(周五)在華埠聯合舉辦免費流感疫苗 活動，四歲及以上民眾不論是否有醫療保險 均可參加。

活動定於10月2日上午10時至下午2時，在中華公所舉行，地址為華埠勿街(Mott St.)62號。除提供免費疫苗外，現場亦將介紹流感疫苗及相關健康資訊。

中華公所主席伍銳賢表示，公所交通方便，希望為社區提供容易前往的接種地點。東華協會主席于金山提到，樂民西藥房多年來參與華埠疫苗服務，新冠疫情期間亦曾多次到中華公所為居民接種，希望包括長者及兒童在內的居民踴躍參加。

LiveOnNY公共事務經理邊令晶(Elizabeth Bian)說，幾個機構此前討論如何共同服務華人社區時，考慮到流感季即將到來，部分居民又缺乏醫療保險，因此決定合作提供免費疫苗。

樂民西藥房藥劑師Samantha Zhao在發布會上介紹今年不同類型的流感疫苗，包括傳統疫苗、適合年長人士的疫苗，以及今年新加入的mRNA流感疫苗。她表示，不同年齡層適用的疫苗有所不同，接種時會依年齡等情況選擇合適產品。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)今年8月首度批准莫德納(Moderna)的mRNA流感疫苗mFLUSIVA，適用於50歲及以上人士。發布會現場亦展示Fluad佐劑型流感疫苗；疾病控制與預防中心(CDC)目前優先建議65歲及以上人士接種高劑量、重組型或Fluad等佐劑型疫苗之一。

今年流感疫苗病毒株亦有所更新。FDA表示，2026至2027年疫苗針對H1N1、H3N2及B/Victoria系病毒。美國自2024至2025流感季起已由過去的「四價」疫苗改為「三價」，刪除B/Yamagata系成分，因全球監測自2020年3月後已未再確認該病毒持續在人群中傳播。

CDC建議，除少數特殊情況外，所有六個月及以上人士每年均應接種流感疫苗，接種後一般約需兩周建立保護力。