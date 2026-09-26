大中央車站「多一味」 義式餐廳、美食市場今秋進駐

大中央車站今秋將迎來兩個全新餐飲空間，為通勤族提供從早餐、咖啡到正餐及宵夜的新選擇。(記者范航瑜／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大中央車站今秋將新增義式餐廳與美食市場。

大中央車站今秋將新增義式餐廳與美食市場。 重點二： Osteria Centrale主打晚餐與深夜餐飲，提供250席。

Osteria Centrale主打晚餐與深夜餐飲，提供250席。 重點三：Mercato Centrale主攻外帶，早上7時起供應多樣餐點。

紐約大中央車站 (Grand Central Terminal)今秋將迎來兩個全新餐飲空間，擁有250個座位的義式餐廳Osteria Centrale，以及主打外帶食品的美食市場Mercato Centrale，將進駐車站西南角，為通勤族提供從早餐、咖啡到正餐及宵夜的新選擇。

由Rockwell Group設計的Osteria Centrale占地近7000平方呎，中央設有可容納50人的橢圓形吧台，周圍配置高腳座位及卡座，既適合趕車前小酌及吃些小食，也可坐下享用完整晚餐。

餐廳入口位於車站主大堂、靠近通往42街的樓梯，預計每天上午11時營業至凌晨2時，將成為中央車站內少數提供深夜餐飲的場所。

菜單以義大利 小酒館料理為主，包括沙拉、前菜、莫札瑞拉起司、義大利麵、佛卡夏三明治及多款主菜。紙包烤海鱸魚搭配橄欖及酸豆，售價35元、迷迭香蔬菜燉牛肉為34元、三層義大利醃肉及起司拼盤則由25元起。調酒每杯18元，另供應葡萄酒、生啤、烈酒及無酒精飲料。

隔壁的Mercato Centrale主要服務時間緊迫的乘客，每天上午7時至晚間11時營業，提供超過500種食品，包括預製三明治、沙拉、捲餅、醃肉、起司、烘焙食品、零食盒及優格杯，並設快速自助結帳區。

早餐選擇包括加入雞蛋、起司、烤番茄及菠菜的烤豬肉捲餅，售價近13元、午餐則有15元的鮪魚三明治，以及17元的義式切碎沙拉。每天上午7時至11時，市場還將以每杯1元的價格供應La Colombe咖啡。

兩個餐飲空間由Vizz Group、大都會運輸署(MTA)及大中央車站合作開發，目前尚未公布確切開業日期，預計今秋正式營業。