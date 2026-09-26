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信誠銀行法拉盛分行開業 捐贈亞平會2萬元

記者高雲兒／紐約報導
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信誠銀行同時宣布向亞洲人平等會捐贈2萬元。(記者高雲兒／攝影)
信誠銀行同時宣布向亞洲人平等會捐贈2萬元。(記者高雲兒／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：信誠銀行在法拉盛開設新分行並舉辦中秋慶祝活動。
  • 重點二：銀行捐贈2萬元給亞平會支持皇后區高中生升學與金融教育。
  • 重點三：新分行提供中英文服務，鎖定多元族裔與小商業需求。

信誠銀行(Citizens Bank)23日在法拉盛舉行新分行開幕暨中秋慶祝活動，並向亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，AAFE)捐贈2萬元，用於支持皇后區高中生升學輔導及金融教育。

活動邀請市議員黃敏儀、亞平會執行總監俞思亮、法拉盛商改區執行主任余鈿崧、皇后區夜市創辦人王榮光等出席，並以剪綵、舞獅等方式慶祝新址啟用。

信誠銀行方表示，該行自2022年進入紐約都會區市場後，持續拓展實體分行。法拉盛新分行將提供日常銀行、理財及小商業等服務，並由可使用英文及中文的員工協助居民，希望更貼近當地多元族裔社區需求。

開幕活動中，信誠銀行同時宣布向亞洲人平等會捐贈2萬元，支持其皇后區青年升學及金融教育項目。銀行方面表示，未來除了提供資金，也將由銀行職員參與金融教育，協助學生及家庭了解大學費用、個人理財及財務規畫。

亞平會執行總監俞思亮(Thomas Yu)表示，此次2萬元捐款將用於支持升學輔導、校園參訪及相關人員服務。部分家庭因擔心大學費用過高，可能過早放棄升學選擇，但實際上未必充分了解助學方式，以及紐約市立大學(CUNY)、紐約州立大學(SUNY)等較可負擔的選項，因此金融教育也是項目的重要一環。

他補充，亞平會青年項目長期為皇后區學生提供大學申請、文書修改及升學輔導，其中約150名學生會接受較完整的升學指導。項目也會安排學生參訪大學，幫助來自移民或低收入家庭的青少年更直接了解校園生活及升學選擇。

信誠銀行23日在法拉盛舉行新分行開幕，並宣布捐贈2萬元給亞平會。(記者高雲兒／攝...
信誠銀行23日在法拉盛舉行新分行開幕，並宣布捐贈2萬元給亞平會。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 信誠銀行23日在法拉盛舉行新分行開幕暨中秋慶祝活動，現場安排剪綵、舞獅等儀式，並邀請多位社區與政界人士出席，共同見證新址啟用。

  • 信誠銀行捐贈2萬元給亞洲人平等會，主要支持皇后區高中生的升學輔導、校園參訪與金融教育，協助學生與家庭了解升學選項及理財規畫。

  • 亞平會表示，捐款將用於升學輔導、文書修改、校園參訪及相關服務，約150名學生可接受較完整指導，幫助移民與低收入家庭子女更了解大學選擇。

法拉盛 皇后區

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