福清同鄉會中秋送暖 190份家鄉味贈紐約耆老
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美國福清同鄉會日前在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)會館舉行敬老贈禮活動，向60歲以上鄉親派發節慶食品，包括月餅、插蟶、黃瓜魚和紅棗等「家鄉味」，當日共有190個家庭領取禮品。
當天適逢降雨，仍有不少長者一早前往會館，有人約上午8時便抵達等候。參與者除來自皇后區外，也有人從布碌崙(布魯克林)趕來，其中包括多名80歲以上耆老。會館內聲音此起彼落，不少多年未見的鄉親趁著活動互相問候、敘舊。
美國福清同鄉會會長林華斌表示，中秋敬老活動已成為該會每年的固定項目，希望除了向長者送上節日祝福，也讓旅居紐約的福清鄉親有機會重新聚在一起。他說，許多長者平日往來不多，節慶活動因此也成為維繫社區關係的一種方式。
今年原先預計準備150份禮品，但由於到場人數超出預期，主辦方臨時增加40份，最後共送出190份。每份包括兩盒月餅、兩盒插蟶、一袋黃瓜魚及一袋紅棗，以家庭為單位領取。
秘書長林波表示，今年的禮品並非單純按照節慶習慣準備，而是事先詢問部分耆老希望收到哪些食品，再依照大家的意見搭配。其中，插蟶與黃瓜魚都是不少福清人熟悉的家鄉食品，對旅居海外多年的長者而言，也多了一層鄉土記憶。
同鄉會在艾姆赫斯特會館向60歲以上鄉親派發節慶食品，內容包括月餅、插蟶、黃瓜魚和紅棗等家鄉味，當天共有190戶家庭領取。 因為這不只是領取禮品，也是一年一度難得的相聚機會。許多多年未見的鄉親趁機問候敘舊，甚至有長者從布碌崙趕來參加。 主辦方原計畫150份，因到場踴躍增至190份，且事先詢問耆老喜好後再搭配食品。這顯示活動重視長者需求，也希望以家鄉味喚起鄉土記憶。
精華 FAQ
同鄉會在艾姆赫斯特會館向60歲以上鄉親派發節慶食品，內容包括月餅、插蟶、黃瓜魚和紅棗等家鄉味，當天共有190戶家庭領取。
因為這不只是領取禮品，也是一年一度難得的相聚機會。許多多年未見的鄉親趁機問候敘舊，甚至有長者從布碌崙趕來參加。
主辦方原計畫150份，因到場踴躍增至190份，且事先詢問耆老喜好後再搭配食品。這顯示活動重視長者需求，也希望以家鄉味喚起鄉土記憶。
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