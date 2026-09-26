我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

福清同鄉會中秋送暖 190份家鄉味贈紐約耆老

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國福清同鄉會日前在艾姆赫斯特會館舉行敬老贈禮活動，向60歲以上鄉親派發節慶食品...
美國福清同鄉會日前在艾姆赫斯特會館舉行敬老贈禮活動，向60歲以上鄉親派發節慶食品。(主辦方提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國福清同鄉會中秋向紐約耆老送上家鄉節慶食品。
  • 重點二：活動在皇后區艾姆赫斯特舉行，190戶家庭到場領取禮品。
  • 重點三：主辦方依長者意見備禮，藉此維繫鄉親情誼與社區連結。

美國福清同鄉會日前在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)會館舉行敬老贈禮活動，向60歲以上鄉親派發節慶食品，包括月餅、插蟶、黃瓜魚和紅棗等「家鄉味」，當日共有190個家庭領取禮品。

當天適逢降雨，仍有不少長者一早前往會館，有人約上午8時便抵達等候。參與者除來自皇后區外，也有人從布碌崙(布魯克林)趕來，其中包括多名80歲以上耆老。會館內聲音此起彼落，不少多年未見的鄉親趁著活動互相問候、敘舊。

美國福清同鄉會會長林華斌表示，中秋敬老活動已成為該會每年的固定項目，希望除了向長者送上節日祝福，也讓旅居紐約的福清鄉親有機會重新聚在一起。他說，許多長者平日往來不多，節慶活動因此也成為維繫社區關係的一種方式。

今年原先預計準備150份禮品，但由於到場人數超出預期，主辦方臨時增加40份，最後共送出190份。每份包括兩盒月餅、兩盒插蟶、一袋黃瓜魚及一袋紅棗，以家庭為單位領取。

秘書長林波表示，今年的禮品並非單純按照節慶習慣準備，而是事先詢問部分耆老希望收到哪些食品，再依照大家的意見搭配。其中，插蟶與黃瓜魚都是不少福清人熟悉的家鄉食品，對旅居海外多年的長者而言，也多了一層鄉土記憶。

精華 FAQ

  • 同鄉會在艾姆赫斯特會館向60歲以上鄉親派發節慶食品，內容包括月餅、插蟶、黃瓜魚和紅棗等家鄉味，當天共有190戶家庭領取。

  • 因為這不只是領取禮品，也是一年一度難得的相聚機會。許多多年未見的鄉親趁機問候敘舊，甚至有長者從布碌崙趕來參加。

  • 主辦方原計畫150份，因到場踴躍增至190份，且事先詢問耆老喜好後再搭配食品。這顯示活動重視長者需求，也希望以家鄉味喚起鄉土記憶。

中秋 皇后區 布碌崙

上一則

公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙

下一則

大中央車站「多一味」 義式餐廳、美食市場今秋進駐
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約溫州同鄉會慶中秋 發放400盒月餅

紐約溫州同鄉會慶中秋 發放400盒月餅
湖北同鄉會理事換屆 李青接會長

湖北同鄉會理事換屆 李青接會長
紅燈籠下人潮塞滿華埠　中秋街會登場 月餅、玉器買氣旺

紅燈籠下人潮塞滿華埠　中秋街會登場 月餅、玉器買氣旺
華康會班森賀老人中心 提前歡慶中秋

華康會班森賀老人中心 提前歡慶中秋

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了