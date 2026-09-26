齊魯慈善高球賽迎第10屆 連續助學華生22年
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美國紐約山東同鄉會、美國山東工商總會及美國孔子基金會日前在法拉盛Vshow唯星舉行2026年秋宴暨高爾夫慈善賽頒獎典禮，並為華裔學生籌措獎學金，邀請僑界人士及各界支持者共襄盛舉。
紐約山東同鄉會會長呂成銳表示，今年是齊魯慈善高爾夫賽第十屆活動，十餘年來除疫情期間曾停辦一年外，持續透過比賽募集善款，支持在美華裔學生。他指出，同鄉會每年有春節及中秋兩大活動，中秋期間以慈善募款為主，籌得的善款將用於隔年春節頒發獎學金。
呂成銳說，同鄉會已連續22年頒發獎學金，每年發放約2萬至3萬元，累計發放166萬元。他表示，舉辦高爾夫賽主要是為獎學金籌款，希望透過球友及社區人士的參與，讓慈善助學活動持續辦理。
根據同鄉會歷年資料，齊魯慈善高爾夫賽自2013年創辦以來，已累計吸引各界捐款支持，獎學金受惠學生超過1000人，涵蓋研究所、大學、高中及中小學。今年春節，同鄉會也在法拉盛舉行孔子獎學金頒獎典禮，鼓勵華裔學生努力向學、回饋社區。
主辦方表示，活動除表揚高爾夫賽得獎選手，也藉此感謝多年來支持同鄉會及獎學金計畫的企業、僑界人士與捐款者。
今年是齊魯慈善高爾夫賽第10屆，活動主要目的是替華裔學生籌措獎學金，並透過僑界與球友參與，讓慈善助學計畫持續運作。 根據主辦方說明，同鄉會已連續22年頒發獎學金，每年約發放2萬至3萬元，至今累計金額達166萬元，持續支持在美華裔學生。 齊魯慈善高爾夫賽自2013年創辦以來，已累計吸引各界捐款支持，讓超過1000名學生受惠，涵蓋研究所到中小學，也凝聚社區善心。
精華 FAQ
今年是齊魯慈善高爾夫賽第10屆，活動主要目的是替華裔學生籌措獎學金，並透過僑界與球友參與，讓慈善助學計畫持續運作。
根據主辦方說明，同鄉會已連續22年頒發獎學金，每年約發放2萬至3萬元，至今累計金額達166萬元，持續支持在美華裔學生。
齊魯慈善高爾夫賽自2013年創辦以來，已累計吸引各界捐款支持，讓超過1000名學生受惠，涵蓋研究所到中小學，也凝聚社區善心。
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