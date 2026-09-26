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齊魯慈善高球賽迎第10屆 連續助學華生22年

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約山東同鄉會等團體日前舉辦2026年中秋晚宴暨第十屆「齊魯杯」高爾夫慈善邀請賽...
紐約山東同鄉會等團體日前舉辦2026年中秋晚宴暨第十屆「齊魯杯」高爾夫慈善邀請賽頒獎典禮，與會嘉賓合影留念。(記者戴慈慧╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：齊魯慈善高爾夫賽迎來第10屆，持續為華裔學生募集獎學金。
  • 重點二：同鄉會22年來累計發放166萬元，年均約2萬至3萬元。
  • 重點三：賽事自2013年創辦，受惠學生已超過1000人。

美國紐約山東同鄉會、美國山東工商總會及美國孔子基金會日前在法拉盛Vshow唯星舉行2026年秋宴暨高爾夫慈善賽頒獎典禮，並為華裔學生籌措獎學金，邀請僑界人士及各界支持者共襄盛舉。

紐約山東同鄉會會長呂成銳表示，今年是齊魯慈善高爾夫賽第十屆活動，十餘年來除疫情期間曾停辦一年外，持續透過比賽募集善款，支持在美華裔學生。他指出，同鄉會每年有春節及中秋兩大活動，中秋期間以慈善募款為主，籌得的善款將用於隔年春節頒發獎學金。

呂成銳說，同鄉會已連續22年頒發獎學金，每年發放約2萬至3萬元，累計發放166萬元。他表示，舉辦高爾夫賽主要是為獎學金籌款，希望透過球友及社區人士的參與，讓慈善助學活動持續辦理。

根據同鄉會歷年資料，齊魯慈善高爾夫賽自2013年創辦以來，已累計吸引各界捐款支持，獎學金受惠學生超過1000人，涵蓋研究所、大學、高中及中小學。今年春節，同鄉會也在法拉盛舉行孔子獎學金頒獎典禮，鼓勵華裔學生努力向學、回饋社區。

主辦方表示，活動除表揚高爾夫賽得獎選手，也藉此感謝多年來支持同鄉會及獎學金計畫的企業、僑界人士與捐款者。

第十屆「齊魯杯」高爾夫慈善邀請賽頒獎典禮上，與會人士展示紐約州眾議會頒發的表揚狀...
第十屆「齊魯杯」高爾夫慈善邀請賽頒獎典禮上，與會人士展示紐約州眾議會頒發的表揚狀並合影。(記者戴慈慧╱攝影)

精華 FAQ

  • 今年是齊魯慈善高爾夫賽第10屆，活動主要目的是替華裔學生籌措獎學金，並透過僑界與球友參與，讓慈善助學計畫持續運作。

  • 根據主辦方說明，同鄉會已連續22年頒發獎學金，每年約發放2萬至3萬元，至今累計金額達166萬元，持續支持在美華裔學生。

  • 齊魯慈善高爾夫賽自2013年創辦以來，已累計吸引各界捐款支持，讓超過1000名學生受惠，涵蓋研究所到中小學，也凝聚社區善心。

疫情 華裔 法拉盛

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