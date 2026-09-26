華埠健腦日 專題講座聚焦失智安寧療護

第十屆健腦日華埠舉行，聚焦失智照護、安寧療護及長者法律規畫。(記者劉梓祁╱攝影)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)與紐約中華公所(CCBA)25日在華埠 聯合舉辦第十屆「健腦日」(Brain Health Day)，為華裔 長者、照顧者及受阿茲海默症和其他失智症影響的家庭提供健康、法律及社區資源。活動並安排兩場專題講座、社區機構攤位、文藝表演及抽獎等。

主辦方表示，活動吸引來自紐約市五區的數百名長者、照顧者、義工、社區機構及民選官員等參加。阿茲海默症關愛服務首席發展官Andrea Tallent Spivak指出，今年是華埠健腦日舉辦第十年，並肯定社區建設副總裁石蔚靜多年來在華人社區推動阿茲海默症及失智症認知和倡議工作的成果。

她同時預告，機構將於10月17日在中央公園舉行第38屆健走及健腦日活動，預計有逾3000人參加，現場並將提供相關篩查及健康資源。

石蔚靜表示，健腦日十年來持續吸引不少長者重複參加，並強調活動不只是聚會，更希望長者透過講座真正獲得實用知識，因此特別安排法律、財務及安寧療護等內容。中華公所主席伍銳賢說，長者應持續動腦、保持記憶和思考，也鼓勵參與者把握講座機會了解與自己及家人相關的資訊。

市議員馬泰(Christopher Marte)亦到場。他表示，阿茲海默症議題對自己尤其有切身感受，因其父親在過去一年被診斷患有阿茲海默症。他說，照顧失智症患者對家庭並不容易，從處理醫療保險、安排看診到日常陪伴，都需要大量時間和支援，並感謝社區機構和照顧者所付出的努力。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)的代表亦出席，指出隨著人口老化，失智症及腦部健康相關資訊對長者及其家庭愈來愈重要，鼓勵居民善用現場資源。馬泰及李榮恩辦公室並分別向石蔚靜及阿茲海默症關愛服務頒發表彰。

當日兩場專題講座分別聚焦長者法律與財務規畫，以及安寧療護。老人法律師鄺艷蓮講解重要法律和財務文件；註冊社工連雯珊則介紹「安寧療護：每個家庭都應該了解的美國醫療福利之一」。