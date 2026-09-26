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沿海風暴襲紐約 多地進入緊急狀態 州府籲避免不必要出行

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區...
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。(路透)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。州府警告，長島、紐約市及下哈德遜谷地區即日至27日(周日)將面臨強風、沿海洪水及危險海況，最嚴重影響預計出現在25日晚間至27日上午，民眾應避免不必要出行。

霍楚表示，這場風暴可能帶來危險沿海洪水、強風及停電風險，呼籲居民嚴肅看待並保持警覺。州府指出，沿海洪水為主要威脅，尤其在高潮期間，長島、紐約市及下哈德遜谷已發布沿海洪水警報；預計長島南岸、紐約港下游部分地區，以及布朗士、威徹斯特和納蘇北部沿長島海峽地區，淹水情況可能最嚴重。

海上風險同樣顯著，長島海峽浪高預計達4至7呎，長島西部7至15呎，東部甚至可達15至22呎，並伴隨強烈離岸流。州府呼籲民眾避免游泳、衝浪、划船或前往海灘，以免遭巨浪捲入水中。

風暴陣風最高可能達每小時60哩，恐吹倒樹木與電線並造成停電；全州目前已有5675名工作人員可投入搶修及復電，包括聯合愛迪生電力公司(Con Edison)調度的175名互助承包人員。州府亦已預先部署清理倒樹人員、高底盤車輛及急流救援隊。

降雨方面，全區預計累積1.5至3吋，長島東部局部地區可達3至5吋，並可能出現局部山洪。州府提醒居民避免駛入積水道路，固定戶外物品，預先為手機充電並備妥手電筒與電池；遇到倒地電線則應遠離並通報電力公司。

大都會運輸署(MTA)也已啟動防汛準備，將檢查易淹水地區排水設施。受強風影響，MTA橋梁與隧道自26日(周六)凌晨12時01分起至27日(周日)凌晨2時，禁止空載拖車及雙聯卡車通行，必要時橋梁人行道亦可能關閉。

精華 FAQ

  • 紐約市5區中的布朗士、布碌崙、皇后區、曼哈頓與史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡和上州威徹斯特郡，均已進入緊急狀態，以應對風暴帶來的威脅。

  • 州府指出，沿海洪水是主要威脅，尤其在高潮期間最嚴重；同時還可能出現每小時60哩陣風、停電、倒樹與局部山洪，因此呼籲居民保持警覺。

  • MTA已啟動防汛準備，並檢查易淹水地區排水設施；受強風影響，26日凌晨12時01分至27日凌晨2時，橋梁與隧道禁止空載拖車及雙聯卡車通行，必要時人行道也可能關閉。

霍楚 布碌崙 曼哈頓

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