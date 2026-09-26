福壽老人中心慶中秋 500長者歡聚
華策會福壽老人中心25日上午在法拉盛舉辦中秋節慶祝活動，約500名長者到場參加，現場安排專業歌手表演、抽獎等節目。
主辦方除安排歌唱表演及抽獎，今年也為參加者準備月餅及小禮物，讓長者在聚餐、欣賞節目之餘，共度中秋。
華策會福壽老人中心主任鄭石表示，今年的活動較往年準備得更加豐富，每位參加者除了月餅外，也收到裝有多樣物品的小禮袋。最令他高興的，是社區華人藉由中秋活動延續彼此之間的情感交流，「我們雖然生活在美國，但文化傳承還在，大家還是可以一起慶祝。」鄭石表示，在異鄉仍能感受到熟悉的中華文化與人情溫暖，是這類社區活動的重要意義。
多位到場民選官員亦向長者送上節日祝福，並肯定老人中心長期服務社區耆老。州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員布朗斯丁(Edward C. Braunstein)、李羅莎(Nily Rozic)、市議員黃敏儀，以及華策會皇后區社區服務主管吳明曉等到場，與耆老共慶佳節。
福壽老人中心表示，希望透過節慶聚會，讓長者有更多相聚與交流的機會，也進一步凝聚社區情誼。
活動於25日上午在法拉盛舉行，由華策會福壽老人中心主辦，吸引約500名長者參加，讓社區耆老能在節日期間共聚一堂。 現場安排專業歌手演出與抽獎，主辦方也準備月餅和裝有多樣物品的小禮袋，讓長者在聚餐、欣賞節目之餘感受節日溫馨。 州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁與李羅莎、市議員黃敏儀，以及華策會皇后區社區服務主管吳明曉等人都到場向長者致意。
精華 FAQ
活動於25日上午在法拉盛舉行，由華策會福壽老人中心主辦，吸引約500名長者參加，讓社區耆老能在節日期間共聚一堂。
現場安排專業歌手演出與抽獎，主辦方也準備月餅和裝有多樣物品的小禮袋，讓長者在聚餐、欣賞節目之餘感受節日溫馨。
州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁與李羅莎、市議員黃敏儀，以及華策會皇后區社區服務主管吳明曉等人都到場向長者致意。
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