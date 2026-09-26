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市教育政策小組 鄧炳強獲仼掌舵

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命皇后區社區領袖鄧炳強(Alan O...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命皇后區社區領袖鄧炳強(Alan Ong)出任紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席。(州眾議會提供)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日任命皇后區家長領袖鄧炳強(Alan Ong)出任紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy，PEP)主席，主持該負責表決重大教育政策、校舍安排及合約的志願機構。

鄧炳強2022年由前市長亞當斯(Eric Adams)任命加入PEP，今年7月再獲曼達尼續任。16日，他由州眾議長希士提(Carl Heastie)提名角逐主席，最終獲市長從州參眾兩院領袖及州教育評議委員會主席所提三人中選出。

上述制度源於州府2024年延長市長控制公校兩年的協議，旨在提高PEP獨立性。PEP現有24名具投票權成員，市長任命其中13人，過去長期被教育界批評只是市長政策的「橡皮圖章」。鄧炳強的前任福克納(Greg Faulkner)本月任期屆滿，他任內強調獨立判斷，PEP亦曾多次否決矚目提案。

鄧炳強是否延續這種獨立路線，仍有待觀察。亞當斯任內，PEP曾否決一份價值8200萬元、為市公校提供臨時人力服務的合約。當時六人贊成、五人反對，鄧炳強是三名棄權者之一。

鄧炳強長年參與皇后區公校及家長事務，曾任家長教師會(PTA)主席，以及涵蓋貝賽、新鮮草原與牙買加莊園的第26學區委員會主席。他現任州眾議員李羅莎(Nily Rozic)幕僚長，曾任湯森路透技術客戶經理。

福克納8月曾表示，鄧炳強擔任PEP社區關係委員會主席時，致力拉近小組與社區距離，雖然行事低調，卻總會在需要時提供支持。市教育局表示，PEP為家長、學生及教師提供發聲平台，鄧炳強具家長領袖與社區倡議經驗。

布碌崙(布魯克林)學院榮休教育教授布隆菲爾德(David Bloomfield)指出，鄧炳強熟悉PEP及教育議題，預料能穩健掌舵。市教育局表示，福克納將留任PEP，接替鄧炳強原有席位。

精華 FAQ

  • 他先由州眾議長希士提提名，再由市長從州參眾兩院領袖及州教育評議委員會主席所推舉的3人中選出，最終獲任主席，反映其在教育與社區事務上的資歷受到肯定。

  • PEP負責表決重大教育政策、校舍安排及合約，屬志願機構。現行制度源於州府2024年延長市長控校2年的協議，目的在提高其獨立性。

  • 因PEP過去常被批評是市長政策的橡皮圖章，而前任福克納曾強調獨立判斷並多次否決提案。鄧炳強過往在棄權與社區參與上的表現，讓人關注他會否延續這條路線。

亞當斯 皇后區 曼達尼

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