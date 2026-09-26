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建築開放日10月登場 法拉盛百年老宅迎客

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約植物園10月16日上午10時至下午5時舉辦科學開放日，以先到先得方式帶訪客參...
紐約植物園10月16日上午10時至下午5時舉辦科學開放日，以先到先得方式帶訪客參觀默茲圖書館、史蒂爾植物標本館的珍藏。(歐新社)

2026年紐約建築開放日(Open House New York)將於10月16日(周五)至18日(周日)舉行，五大區約300個平日不易進入的建築、設施、工作室及花園將限時迎客，讓民眾一窺城市運作。

活動多數免費且可直接入場，部分場地須付七元預約。門票將於10月2日(周五)中午12時開售，熱門場次料迅速額滿。主辦方由一群建築師在9/11後創立，希望推動城市空間開放。年度活動自2003年舉辦，每年吸引逾5萬人參與。

今年五個焦點之一是綠點(Greenpoint)首次開放的Monumental Labs石雕工坊。訪客可走進面積4萬平方呎的製作場地，觀看大型機器人切割石材，以及工匠製作替換石塊與建築裝飾。已故普普藝術家李奇登斯坦(Roy Lichtenstein)位於西村的工作室亦首度加入。10月16日將由館方藝術史學者分場導覽，介紹藝術家與紐約的關係、工作室歷史及即將推出的展覽。

華人熟悉的場地亦在今年開放名單之列。曼哈頓慈濟大愛人文中心(Tzu Chi Center for Compassionate Relief)將迎接訪客。鄰近華埠、經常與華埠社區合作舉辦文化活動的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge Street)也參與活動。後者設於1887年落成的愛烈治街猶太會堂，見證了下東區猶太移民社區發展。

法拉盛則有多處歷史建築開放。建於約1661年的鮑恩故居(Bowne House)是皇后區現存最古老住宅之一，與紐約早期宗教自由歷史密切相關。位於北法拉盛的Voelker Orth Museum則是一座建於1891年的維多利亞式住宅，保存百年前移民家庭的生活面貌，並設有花園及鳥類保護區。

紐約植物園10月16日上午10時至下午5時舉辦科學開放日，以先到先得方式帶訪客參觀默茲圖書館、史蒂爾植物標本館的珍藏，以及數百名科學家研究植物保育的輝瑞實驗室，全程免票。完整場次可查詢ohny.org。

精華 FAQ

  • 活動將於10月16日至18日舉行，涵蓋紐約五大區約300個建築、設施、工作室與花園，多數免費或可直接入場，部分場地則需付7元預約。

  • 綠點的Monumental Labs石雕工坊首次開放，可見大型機器人切割石材與工匠製作建築裝飾；西村的Roy Lichtenstein工作室也首度加入，並安排藝術史導覽。

  • 法拉盛有1661年的鮑恩故居與1891年的Voelker Orth Museum開放，前者見證宗教自由歷史，後者保存移民家庭生活與花園；紐約植物園也辦科學開放日。

法拉盛 華埠 曼哈頓

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