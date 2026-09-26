長者凍租新申請審批 12.2增至31.2天

長者凍租新申請審批逾31天，較上年增逾一倍。(取自紐約市府)

紐約市 新公布的2026財年市長管理報告顯示，市財政局(DOF)審批長者凍租計畫新申請的平均時間，由上一財年的12.2天增至31.2天，超出市府設定的10天目標逾兩倍。財政局將延誤歸因於主管職位空缺、工作人手不足，以及同時處理資料不全和積壓申請。

長者租金 上漲豁免計畫(Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE)，屬市府租金凍結計畫的一部分，讓符合資格的長者租戶將租金凍結在現有水平；日後租金上調所產生的差額，則由市府向房東提供房產稅抵免補足。申請人須年滿62歲，家庭年收入不超過5萬元，且租金支出超過家庭月收入的三分之一。

報告顯示，財政局在2026財年收到5219份SCRIE新申請，較上一財年的7266份減少約28%；然而，平均審批時間卻由12.2天增至31.2天，相當於原來的約2.6倍。近五年來，該項審批時間曾在2023財年升至25.8天，其後降至2024財年的16.2天及2025財年的12.2天，最新年度再度大幅上升，並創五年新高。

續期申請的處理時間亦有所延長。2026財年共收到2萬5308份SCRIE續期申請，高於上一財年的2萬3402份；平均審批時間由9.4天增至15.1天，同樣未達10天目標。

財政局表示，負責長者及身障人士福利計畫的部門在2026財年出現重要職位空缺，包括主任和高級主任職位，目前正進行填補。每年房產稅豁免申請截止前約七周，幾乎所有相關人員都須集中處理申請；該局同期還須清理一批因缺少資料而被暫時擱置的積壓案件，進一步增加工作量。

報告指出，資料不完整的SCRIE及身障人士凍租計畫(DRIE)申請並未納入平均審批時間，但每份不完整申請均可能需要初審、重新審查及補充文件審核。

其它相關福利的審批速度亦放緩。DRIE新申請平均處理時間由12.7天增至33.8天；長者屋主房產稅減免(SCHE)新申請則由3.5天增至8.4天。財政局表示，將繼續運用現有技術並研究新的自動化工具，以減輕人手短缺造成的影響及縮短處理時間。