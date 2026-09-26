我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

長者凍租新申請審批 12.2增至31.2天

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長者凍租新申請審批逾31天，較上年增逾一倍。(取自紐約市府)
長者凍租新申請審批逾31天，較上年增逾一倍。(取自紐約市府)

紐約市新公布的2026財年市長管理報告顯示，市財政局(DOF)審批長者凍租計畫新申請的平均時間，由上一財年的12.2天增至31.2天，超出市府設定的10天目標逾兩倍。財政局將延誤歸因於主管職位空缺、工作人手不足，以及同時處理資料不全和積壓申請。

長者租金上漲豁免計畫(Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE)，屬市府租金凍結計畫的一部分，讓符合資格的長者租戶將租金凍結在現有水平；日後租金上調所產生的差額，則由市府向房東提供房產稅抵免補足。申請人須年滿62歲，家庭年收入不超過5萬元，且租金支出超過家庭月收入的三分之一。

報告顯示，財政局在2026財年收到5219份SCRIE新申請，較上一財年的7266份減少約28%；然而，平均審批時間卻由12.2天增至31.2天，相當於原來的約2.6倍。近五年來，該項審批時間曾在2023財年升至25.8天，其後降至2024財年的16.2天及2025財年的12.2天，最新年度再度大幅上升，並創五年新高。

續期申請的處理時間亦有所延長。2026財年共收到2萬5308份SCRIE續期申請，高於上一財年的2萬3402份；平均審批時間由9.4天增至15.1天，同樣未達10天目標。

財政局表示，負責長者及身障人士福利計畫的部門在2026財年出現重要職位空缺，包括主任和高級主任職位，目前正進行填補。每年房產稅豁免申請截止前約七周，幾乎所有相關人員都須集中處理申請；該局同期還須清理一批因缺少資料而被暫時擱置的積壓案件，進一步增加工作量。

報告指出，資料不完整的SCRIE及身障人士凍租計畫(DRIE)申請並未納入平均審批時間，但每份不完整申請均可能需要初審、重新審查及補充文件審核。

其它相關福利的審批速度亦放緩。DRIE新申請平均處理時間由12.7天增至33.8天；長者屋主房產稅減免(SCHE)新申請則由3.5天增至8.4天。財政局表示，將繼續運用現有技術並研究新的自動化工具，以減輕人手短缺造成的影響及縮短處理時間。

精華 FAQ

  • 報告顯示，SCRIE新申請平均審批時間由上一財年的12.2天升至31.2天，約為原來的2.6倍，並遠超市府設定的10天目標。

  • 財政局將延誤歸因於主管與高級職位空缺、人手不足，以及需同時處理資料不全申請和積壓案件，令每年截止前後工作量特別集中。

  • DRIE新申請平均處理時間由12.7天升至33.8天，SCHE新申請則由3.5天增至8.4天；兩者同樣反映財政局整體審批效率下滑。

租金 紐約市

上一則

公共提醒：詐騙電話鎖定華人社區民眾，務必提高警覺以防受騙

下一則

大中央車站「多一味」 義式餐廳、美食市場今秋進駐
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高

紐約市府新聘人員 亞太裔占14%創5年新高
市警局生活品質執法擴大 傳票增13%

市警局生活品質執法擴大 傳票增13%
租金凍結10/1如期生效 查相關案情

租金凍結10/1如期生效 查相關案情
紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增

紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了