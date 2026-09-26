全美宜租地區 紐約市三區近墊底

租屋網站公布2026年全美150個最適合租屋族城市排名，紐約市曼哈頓、皇后區和布碌崙三區都落在榜尾。(記者馬璿╱攝影)

租屋網站RentCafe公布2026年全美150個最適合租屋族選擇的區域排名，而以高租金聞名的紐約市 中，曼哈頓 、皇后區和布碌崙 (布魯克林)三大區都落在榜尾。其中，布碌崙排第148名、皇后區第147名、曼哈頓第137名。紐約市雖有世界級大眾運輸、適合步行的社區和豐富文化資源，租屋族卻得為此付出高昂代價，曼哈頓生活開銷比全美平均高出138.9%，「居住與生活成本」項目則是列在全美墊底。

這項排名分析20項指標，涵蓋居住與生活成本、地方經濟和生活品質三大面向。曼哈頓居住與生活成本排第150名，開銷比全美平均高出138.9%，公寓平均面積759平方呎。

不過，曼哈頓租屋族的高額支出也換來相應回報。在生活品質項目，曼哈頓排全美第三，超過一半的公寓位於評價最高的地區，鄰近大眾運輸、綠地和日常生活設施。曼哈頓的大眾運輸與步行項目更奪下全美第一，61.1%居民以這兩種方式通勤，學校品質則排第25名。

此外，曼哈頓經濟表現也明顯較佳，地方經濟排第33名，每1萬名居民有336件商業登記申請，近半居民屬於高學歷人口。

而近年多人置產的布碌崙整體表現較差，總排名第148名，居住與生活成本排第149名。布碌崙生活成本比全美平均高出63.9%，公寓平均面積僅735平方呎。不過，布碌崙有15.6%的公寓為新建物件，租屋族收入五年來大增39.1%，是三區中成長最強勁的。

布碌崙生活品質則是排名全美第58名，約55%居民使用大眾運輸，比例居全美第二。

皇后區總排名第147名，僅比布碌崙高一名。皇后區是三區中生活成本最低的，但仍比全美平均高出53.8%，公寓平均面積730平方呎，反而是三區中最小的。

而皇后區大眾運輸與步行項目排全美第三，學校品質排第22名，是三區中表現最好的。但皇后區居民通勤仍相當辛苦，62%居民須長時間獨自通勤，比例居全美第三高。

紐約州其他區域相較之下名列紐約市行政區要高，如奧伯尼(Albany)排全美第64名，是全州最佳，其次為水牛城(Buffalo)第131名、羅徹斯特(Rochester)第134名。