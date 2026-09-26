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台灣友誼之夜 逾百人挺參與聯合國

記者劉梓祁╱紐約報導
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台灣友誼之夜逾百人出席，友邦政要支持台灣參與聯合國。(經文處提供)
台灣友誼之夜逾百人出席，友邦政要支持台灣參與聯合國。(經文處提供)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日在第81屆聯合國大會總辯論期間舉辦「台灣友誼之夜」酒會，駐美代表俞大㵢夫婦及紐約經文處長李志強共同主持。帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)、吐瓦魯總理戴斐立(Feleti Teo)，以及多名台灣邦交國外長、出席聯大總辯論的代表團與駐聯合國官員等逾百人出席。

俞大㵢致詞表示，感謝台灣邦交國及理念相近國家持續支持台灣參與國際組織，即使國際局勢變化、面臨外部壓力，仍與台灣合作。台海和平穩定有賴國際社會共同支持，台灣亦願將經濟與科技發展成果與合作夥伴分享，並持續在安全穩定、經濟韌性等方面作出貢獻。

惠恕仁則表示，台灣不僅是印太地區的重要夥伴，也是國際社會負責任的一員。他特別提到台灣在帛琉公共衛生及教育等領域的投入，認為台灣已具備參與聯合國、世界衛生組織(WHO)及國際民航組織(ICAO)的能力，並稱台灣海峽是全球重要航道之一，台海穩定與印太地區穩定密切相關。

戴斐立提到，今年適逢台灣與吐瓦魯建交47周年，雙方關係建立在共享價值之上，今年簽署的雙邊條約亦進一步深化合作。

出席活動者還包括聖克里斯多福暨尼維斯代理總理韓利(Geoffrey Hanley)、聖文森及格瑞那丁外長布蘭布爾(Fitzgerald Bramble)、聖露西亞外長包提斯(Alva Baptiste)、吐瓦魯外長潘納帕(Paulson Panapa)、巴拉圭資訊部長維拉特(Gustavo Villate)、馬紹爾群島外交部長卡內克(Kalani Kaneko)等。駐紐約辦事處表示，與會人士表達對台灣參與聯合國體系的支持。

此前在9月18日，帛琉、聖露西亞、馬紹爾群島、貝里斯及聖文森及格瑞那丁五國駐聯合國常任代表，代表台灣的邦交國共同向聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)遞交聯名函，由秘書長幕僚長拉特瑞(Courtenay Rattray)代表接受。該聯名函提出三項主要訴求，包括主張聯大第2758號決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系，要求聯合國尋求適當方式接納台灣參與；肯定台灣維持台海現狀及和平穩定的努力；並呼籲聯合國依「聯合國憲章」禁止使用武力及和平解決爭端等原則，與會員國合作避免軍事衝突。

精華 FAQ

  • 活動由駐紐約台北經濟文化辦事處在第81屆聯合國大會總辯論期間舉辦，並由俞大㵢夫婦與紐約經文處長李志強共同主持，邀集多國官員出席。

  • 帛琉總統惠恕仁與吐瓦魯總理戴斐立都公開肯定台灣，也有多名邦交國外長與駐聯合國官員出席，顯示對台灣參與聯合國體系的支持。

  • 聯名函主張聯大第2758號決議不排除台灣有意義參與聯合國體系，要求尋求適當方式接納台灣，並呼籲依聯合國憲章避免武力與維護台海和平。

聯合國 李志強

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