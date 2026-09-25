松柏之家社區服務中心 獲州議會10萬基建款

州參議員陳學理將一張10萬元的州議會撥款支票交給松柏之家社區活動中心。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家社區服務中心班森賀中心23日為該中心會員舉辦中秋 節慶祝活動。州參議員 陳學理到該中心慶祝節日，為會員們分發月餅，並將州議會一筆10萬元的基建撥款交到了松柏之家社區服務中心負責人的手裡。

23日上午，州參議員陳學理及其辦公室工作人員帶著400份月餅，趕到位於15大道6915號的松柏之家班森賀中心，將一份份月餅親手分發到會員手中。陳學理在致辭中回憶起自己幼時度過的中秋節快樂時光，他說自己在班森賀華社成長，社區始終鼓勵和支持他，是他力量的源泉。現在，他想的是如何回饋社區，為社區服務。

陳學理代表州議會，將一張10萬元的支票交到了松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀和董事會主席江國權手中。陳學理表示，這是州議會專門用於基建的撥款，是他向大專院校宿舍管理局（DASNY）申請來的，用於幫助松柏之家進行基建方面的工程。他說今後還會申請更多經費，將更多資源帶回社區，用於社區活動和社區建設。

陳偉儀對這筆州議會的撥款表示感謝，她說現在松柏之家共有四個社區活動中心，但目前所有的場地都是租用的，每年要花費大量租金 。松柏之家目前正計畫在羊頭灣設立一個永久活動中心，需要大量資金，州議會的這筆撥款來得非常及時，使松柏之家在實現自己理想的道路上又向前邁出了一步。

「我要感謝陳議員想著我們，仁厚地給我們10萬元用於改善基礎設施，這對我們來說意義重大。他肯定了我們在社區所做的出色工作。」江國權說，「我們非常感謝他在社區所做的一切，他努力工作，使社區變得安全，變得可生活，這對社區來說太重要了。」

陳學理在松柏之家班森賀中心為會員分發中秋月餅。(記者胡聲橋╱攝影)