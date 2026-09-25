東北風暴逼近 沿海地區慎防淹水

東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部和布碌崙等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝╱攝影）

東北風暴(Nor'easter)逼近紐約，預計本周末從紐約近海通過，帶來強風、降雨及沿海淹水風險。國家氣象局(NWS)已對皇后區 南部、布碌崙 (布魯克林)及史泰登島 發布沿海淹水通報，從24日晚間7時至25日上午9時生效，氣象局預估，今(25日)晚間至26日(周六)上午的滿潮期間，淹水情況可能進一步加劇，提醒沿海居民提前做好準備。

根據紐約市府24日公布的預報，風暴主要降雨區域位於紐約市以東，預計25日下午至27日，紐約市將出現間歇性降雨，累計雨量約1至1.5吋。國家氣象局另發布強風警報，從25日下午2時至27日上午6時生效，預計北風時速20至25哩，陣風最高可達55哩，可能吹落樹枝、造成局部停電，並影響交通。

沿海地區須特別留意滿潮期間的淹水風險，皇后區南部及布碌崙部分低窪地區，24日晚間至25日上午可能出現輕微淹水；25日晚間至26日上午的滿潮期間，皇后區南部不排除出現中度淹水，部分沿海道路及住宅周邊可能積水。

此外，氣象局已對皇后區南部及布碌崙發布巨浪警報，持續至26日晚間8時，預計沿岸浪高可達5至9呎，可能造成海灘侵蝕及海水漫溢。鄰近的長島納蘇郡南部也面臨淹水威脅，部分低窪地區積水可能達2至3呎。

紐約市緊急事務管理局(NYCEM)提醒，居住在沿海低窪地區或地下室的民眾，應密切留意天氣變化，必要時移往較高樓層，並提前將車輛移至高處。民眾也應固定陽台及戶外物品，避免強風吹落。若發現道路積水或排水問題，可撥打311通報，駕駛人切勿駛入積水路段。

隨著風暴逐漸遠離，紐約天氣預計從26日晚間至27日逐步改善，但風暴路徑及影響程度仍可能改變，市府呼籲民眾持續關注最新天氣警報。