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東北風暴逼近 沿海地區慎防淹水

記者戴慈慧╱紐約報導
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東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部和布碌崙等沿海地區須防範淹水。...
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部和布碌崙等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝╱攝影）

東北風暴(Nor'easter)逼近紐約，預計本周末從紐約近海通過，帶來強風、降雨及沿海淹水風險。國家氣象局(NWS)已對皇后區南部、布碌崙(布魯克林)及史泰登島發布沿海淹水通報，從24日晚間7時至25日上午9時生效，氣象局預估，今(25日)晚間至26日(周六)上午的滿潮期間，淹水情況可能進一步加劇，提醒沿海居民提前做好準備。

根據紐約市府24日公布的預報，風暴主要降雨區域位於紐約市以東，預計25日下午至27日，紐約市將出現間歇性降雨，累計雨量約1至1.5吋。國家氣象局另發布強風警報，從25日下午2時至27日上午6時生效，預計北風時速20至25哩，陣風最高可達55哩，可能吹落樹枝、造成局部停電，並影響交通。

沿海地區須特別留意滿潮期間的淹水風險，皇后區南部及布碌崙部分低窪地區，24日晚間至25日上午可能出現輕微淹水；25日晚間至26日上午的滿潮期間，皇后區南部不排除出現中度淹水，部分沿海道路及住宅周邊可能積水。

此外，氣象局已對皇后區南部及布碌崙發布巨浪警報，持續至26日晚間8時，預計沿岸浪高可達5至9呎，可能造成海灘侵蝕及海水漫溢。鄰近的長島納蘇郡南部也面臨淹水威脅，部分低窪地區積水可能達2至3呎。

紐約市緊急事務管理局(NYCEM)提醒，居住在沿海低窪地區或地下室的民眾，應密切留意天氣變化，必要時移往較高樓層，並提前將車輛移至高處。民眾也應固定陽台及戶外物品，避免強風吹落。若發現道路積水或排水問題，可撥打311通報，駕駛人切勿駛入積水路段。

隨著風暴逐漸遠離，紐約天氣預計從26日晚間至27日逐步改善，但風暴路徑及影響程度仍可能改變，市府呼籲民眾持續關注最新天氣警報。

精華 FAQ

  • 風暴預計本週末從紐約近海通過，25日下午至27日間間歇降雨、強風及沿海淹水風險最明顯，部分地區還可能出現巨浪與局部停電。

  • 皇后區南部、布碌崙及史泰登島已被列入沿海淹水通報範圍，25日晚間至26日上午滿潮時，皇后區南部不排除出現中度淹水，低窪路段與住宅周邊恐積水。

  • NYCEM建議沿海低窪或住地下室者留意天氣，必要時移往高樓層，提前把車移到高處，固定陽台與戶外物品，並避免駛入積水路段，必要時可撥打311通報。

布碌崙 史泰登島 皇后區

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