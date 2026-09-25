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雙十國慶籌備 21僑團報名遊行

記者戴慈慧╱紐約報導
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大紐約區雙十國慶籌備委員會24日舉行最後一次籌備會，主委王金智、紐約華僑文教服務...
大紐約區雙十國慶籌備委員會24日舉行最後一次籌備會，主委王金智、紐約華僑文教服務中心主任王怡如及僑界代表合影，並展示今年國慶活動海報。（記者戴慈慧╱攝影）

大紐約區雙十國慶籌備委員會24日舉行最後一次籌備會，確認10月3日(周六)升旗典禮、慶祝大會及美食園遊會的各項安排。主委王金智表示，目前籌備工作已完成95%，共有21個僑團報名遊行，預計當天將有超過500人參與。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如感謝籌委會及志工數月來的投入，從多次籌備會議、拜訪僑團到宣傳活動，均由團隊共同完成。她表示，紐約慶雙十是全美具代表性的僑界活動之一，希望透過今年的升旗、文藝表演及美食園遊會，吸引更多僑胞參與。

王金智介紹，當天上午9時起，21個僑團將陸續在法拉盛20小學旁的公園集結，9時30分正式舉行升旗典禮。各僑團將持橫幅及會旗，在旗隊帶領下依序進場，主持人也將簡短介紹各團體。已報名的包括紐約台灣青年文化協會(FASCA)、哥倫比亞大學台灣留學生會、大紐約客家會，以及多個大學校友會。

上午11時至中午12時，室內慶祝大會將在20小學禮堂舉行，安排青年舞獅、結合西洋音樂的扯鈴表演及貴賓致詞。最後由籌備委員與僑界代表共同演唱「中華民國頌」及「梅花」，並合影留念。

中午12時至下午2時30分，學校體育館將設置20個美食攤位，提供台灣牛肉麵、滷肉飯、肉圓、草仔粿、客家麻糬、麻油雞及蛋黃酥等小吃，也有東南亞美食參與。北港台菜另贊助炒米粉、貢丸及肉羹各100份，由志工在現場販售。

籌委會秘書長周恕慧表示，參加室內慶祝大會的民眾，可在離場時領取每人五元的美食點券。園遊會不接受現金交易，現場另設兩處點券販售站，於中午12時開放購買。

王金智表示，戶外場地可容納約500人，禮堂則有400個座位。今年除傳統僑團外，也有學生及青年團體加入，希望讓不同世代的僑胞一同參與國慶活動。

精華 FAQ

  • 主委王金智表示，籌備工作已完成95%，共有21個僑團報名參與遊行，預估當天將有超過500人到場，顯示活動規模相當熱絡。

  • 上午9時集結、9時30分升旗，11時至中午舉行室內慶祝大會，下午12時至2時30分辦理美食園遊會，包含舞獅、扯鈴表演與貴賓致詞。

  • 現場將設20個美食攤位，提供牛肉麵、滷肉飯、肉圓等台灣小吃及東南亞美食，並以點券交易，不收現金，另設2處點券販售站。

法拉盛

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