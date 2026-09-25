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租金凍結10/1如期生效 查相關案情

記者范航瑜╱紐約報導
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曼哈頓州高等法院法官蘭特里拒絕了房東暫停租金凍結的要求，約100萬戶租金穩定公寓...
曼哈頓州高等法院法官蘭特里拒絕了房東暫停租金凍結的要求，約100萬戶租金穩定公寓的一年及兩年租約增幅，仍將按計畫自10月1日起降至零。(本報檔案照)

曼哈頓州高等法院法官蘭特里(Brendan Lantry)24日命令市府及租金指導委員會共26名官員、職員與委員交出電郵及手機通訊，以調查市府是否不當影響委員會決策。同時，蘭特里拒絕了房東暫停租金凍結的要求，約100萬戶租金穩定公寓的一年及兩年租約增幅，仍將按計畫自10月1日(周四)起降至零。

提告房東要求法院裁決前，暫時恢復上一年度3%的增幅。蘭特里表示，他無權在案件結果出爐前叫停新規，也不會在期限壓力下倉促裁決，「我們正儘快處理此案，但不會讓槍口抵著頭辦事。」即使屆時尚未判決，凍結仍會生效。

房東指控委員會忽略營運成本上升，以兌現曼達尼競選承諾。九名委員均由市長任命，其中三人為前市長亞當斯(Eric Adams)任命，其他六人則由曼達尼執政後任命。市府否認施壓。委員會6月以七票對一票通過凍結，投票前一名房東代表辭職，指結果早已內定，唯一反對者其後則表示，未見市府干預。

蘭特里則說，租金決定影響數百萬名市民，審查通訊有助判斷其可信度，釐清曼達尼競選時保證凍租後，幕僚是否曾與依法應獨立運作的委員會不當聯繫。市府律師此前已搜索市長電郵帳戶，稱未發現他與委員會往來。

房東指控委員會忽略營運成本上升，以兌現曼達尼競選承諾。九名委員均由市長任命，其中六人由曼達尼任命。市府否認施壓。委員會6月以七票對一票通過凍結，投票前一名房東代表辭職，指結果早已內定，唯一反對者其後則表示，未見市府干預。

代表房東的前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)表示，若法院在10月1日後裁決，將立即提出緊急申請阻止新規。凍結適用於2026年10月1日至2027年9月30日開始的一年或兩年租約，是紐約市首度凍結兩年租約增幅。

精華 FAQ

  • 法官要求市府及租金指導委員會共26名官員、職員與委員交出電郵和手機通訊，以調查市府是否曾不當影響委員會決策，確認其決定是否仍具獨立性。

  • 房東主張應先恢復上一年度3%的增幅，避免新規先行生效；但法官表示無權在案件結果前叫停，也不會因期限壓力倉促裁決，因此拒絕暫停凍結。

  • 凍結適用於約100萬戶租金穩定公寓，涵蓋自2026年10月1日至2027年9月30日開始的一年或兩年租約，且是紐約市首次讓兩年租約增幅也降至零。

租金 曼達尼

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