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紐約州11校列全美大學前100 哥大領銜

記者許君達╱紐約報導
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全美百佳大學中，哥倫比亞大學排名第12，名列紐約州高校榜首。(記者許君達╱攝影)
全美百佳大學中，哥倫比亞大學排名第12，名列紐約州高校榜首。(記者許君達╱攝影)

「美國新聞與世界報導」月刊(U.S. News & World Report)日前公布2027年度美國大學排名榜單，其中麻省理工學院(MIT)擊敗普林斯頓，成為榜首；而在前100中，紐約州共有11校入榜，其中哥倫比亞大學排名第12，位居紐約諸校之首。

「美國新聞與世界報導」的美國大學排名歷史悠久，業內認可度高，評測標準包括17項指標，權重最高的指標包括學生成績、同儕評鑑和師資資源。其中，學生成績所占權重單獨過半，達到52%，包括畢業率、實際畢業率與預測值的比較等細目，師資資源則主要考慮師生比例和全職教學人員的平均薪資水平。

基於上述指標綜合計算出的評分排名，除包含1700餘所大學的總榜外，還包括頂尖公立大學、頂尖私立大學、最佳性價比大學、州級排名以及特定專業的本科排名等分項榜單。

在總榜單中，麻省理工學院、普林斯頓和哈佛大學占據前三名，前十名中還包括耶魯大學、史丹佛大學、杜克大學等名校。哥倫比亞大學則與同屬「常春藤」序列的達特茅斯學院排名並列第12，紐約州內另一所「常春藤」名校康乃爾大學則緊隨其後，排名第14。

排名在哥大與康乃爾之後的紐約州院校還包括排名第31的紐約大學、第49的羅切斯特大學、第59的石溪州大。此外，壬色列理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute)、雪城大學、賓漢頓州大、富敦大學、水牛城大學、葉希瓦大學(Yeshiva University)和羅切斯特理工學院也躋身前100名。

對於希望孩子能就近入學的紐約家長來說，位於三州地區的優質院校還包括排名第44的羅格斯大學新不倫瑞克校區(Rutgers University-New Brunswick)、第59名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)以及排名第73的康乃狄克大學等。

精華 FAQ

  • 榜首由麻省理工學院(MIT)拿下，擊敗原本常居前列的普林斯頓大學與哈佛大學，顯示其在綜合評分上表現最佳。

  • 紐約州共有11所大學進入前100名，其中哥倫比亞大學排名第12，為州內最高；康乃爾大學第14，紐約大學第31也都入榜。

  • 該排名採用17項指標，其中學生成績權重最高，達52%，並結合同儕評鑑與師資資源，後者包含師生比例及全職教學人員薪資等面向。

哥大 紐約州 紐約大學

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