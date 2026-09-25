紐約州11校列全美大學前100 哥大領銜

全美百佳大學中，哥倫比亞大學排名第12，名列紐約州高校榜首。(記者許君達╱攝影)

「美國新聞與世界報導」月刊(U.S. News & World Report)日前公布2027年度美國大學排名榜單，其中麻省理工學院(MIT)擊敗普林斯頓，成為榜首；而在前100中，紐約州 共有11校入榜，其中哥倫比亞大學排名第12，位居紐約諸校之首。

「美國新聞與世界報導」的美國大學排名歷史悠久，業內認可度高，評測標準包括17項指標，權重最高的指標包括學生成績、同儕評鑑和師資資源。其中，學生成績所占權重單獨過半，達到52%，包括畢業率、實際畢業率與預測值的比較等細目，師資資源則主要考慮師生比例和全職教學人員的平均薪資水平。

基於上述指標綜合計算出的評分排名，除包含1700餘所大學的總榜外，還包括頂尖公立大學、頂尖私立大學、最佳性價比大學、州級排名以及特定專業的本科排名等分項榜單。

在總榜單中，麻省理工學院、普林斯頓和哈佛大學占據前三名，前十名中還包括耶魯大學、史丹佛大學、杜克大學等名校。哥倫比亞大學則與同屬「常春藤」序列的達特茅斯學院排名並列第12，紐約州內另一所「常春藤」名校康乃爾大學則緊隨其後，排名第14。

排名在哥大 與康乃爾之後的紐約州院校還包括排名第31的紐約大學 、第49的羅切斯特大學、第59的石溪州大。此外，壬色列理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute)、雪城大學、賓漢頓州大、富敦大學、水牛城大學、葉希瓦大學(Yeshiva University)和羅切斯特理工學院也躋身前100名。

對於希望孩子能就近入學的紐約家長來說，位於三州地區的優質院校還包括排名第44的羅格斯大學新不倫瑞克校區(Rutgers University-New Brunswick)、第59名的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)以及排名第73的康乃狄克大學等。