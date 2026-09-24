大紐約僑界訪世報 介紹10月3日雙十慶祝活動

大紐約區雙十國慶籌備委員會主委王金智與張彰華、林海華、周恕慧等人23日拜會世界日報，與社長張宗智合影。(記者戴慈慧／攝影)

大紐約區雙十國慶籌備委員會主委王金智23日與張彰華、林海華等人拜會世界日報 ，與社長張宗智、總編輯何振忠會面，介紹今年的活動安排。10月3日(周六)的慶祝活動將在法拉盛 20小學及周邊場地舉行，上午由20多個僑團遊行、升旗典禮揭開序幕，隨後舉行室內慶祝大會，中午則有設置20個攤位的台灣美食園遊會。

王金智表示，今年活動約六成延續往年傳統、四成調整流程與內容，上午9時30分至10時30分的戶外活動，由林海華擔任升旗官兼司令官，率領旗隊護送國旗進場，20多個僑團則各持橫幅依序遊行。今年取消往年的舞龍舞獅及三太子表演，將重點放在僑團進場與升旗典禮。

籌委會秘書長周恕慧指出，去年在室內慶祝大會安排十個僑團輪流介紹歷史，導致活動超時。今年改在戶外遊行時簡要介紹各僑團，讓室內節目有更充裕的時間。

上午11時至中午12時，慶祝大會將移至20小學禮堂舉行，安排貴賓致詞、愛國歌曲、扯鈴、客家合唱團及僑社文藝表演。

中午12時至下午2時，學校體育館將舉行台灣美食園遊會，預計設置20個攤位，提供炒米粉、肉圓、紅燒豬腳、麻油雞、油飯、牛軋糖及綠豆糕等台灣小吃，由於室內禁止使用明火，餐點將事先烹調，再送至現場加熱供應。主辦單位另準備約400張、每張面額一元的美食點券，提供入場僑胞使用。

今年也有學生團體參與，哥倫比亞大學學生會除了設置宣傳攤位，也將協助升旗相關事務。

籌備經費方面，王金智表示，去年因場地申請資格銜接問題，戶外場地費用接近4000元，今年則以620元取得許可。在外交部、僑委會補助及僑界捐款支持下，目前已籌得逾2萬元，足以支應活動所需。