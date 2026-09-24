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陳學理 為救世軍樂齡中心送上5萬州撥款

記者胡聲橋／紐約報導
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救世軍樂齡中心堂主任祁潤光(中)和顧問團主席賴櫟元(右)，從州參議員陳學理(左)...
救世軍樂齡中心堂主任祁潤光(中)和顧問團主席賴櫟元(右)，從州參議員陳學理(左)手中接過5萬元支票。(記者胡聲橋／攝影)

州參議員陳學理近日訪問了位於布碌崙(布魯克林)班森賀的救世軍(Salvation Army)華人堂樂齡中心，祝該中心的會員中秋節快樂。陳學理同時代表州議會向救世軍樂齡中心送上一張5萬元的支票，這筆撥款將用於該中心修繕場地。

陳學理及其辦公室工作人員當天來到樂齡中心，向正參加各種活動的中心會員分發了400份月餅，並向他們致以中秋節的問候。陳學理說，中秋節是中華民族的傳統佳節，也是海外華人，尤其是紐約華人每年都過的節日。這說明了中秋節在海外華人心目中的地位及其影響力。他想藉此機會，向社區居民表達最衷心的問候，祝願大家身體健康、生活美滿、闔家幸福。

州參議員陳學理為救世軍班森賀樂齡中心，送上州撥款5萬元。(記者胡聲橋／攝影)
州參議員陳學理為救世軍班森賀樂齡中心，送上州撥款5萬元。(記者胡聲橋／攝影)

陳學理接著向救世軍樂齡中心送上了一張5萬元的支票，這是州議會資助該中心修繕場地的撥款。陳學理介紹，這筆錢來自紐約州地方政府機關與大專院校宿舍管理局(DASNY)。今年6月新財年州預算方案最終敲定後，他就申請了撥款。撥款敲定後，他又與社區成員商議，最後決定將部分款項贈予救世軍樂齡中心，用於修復該中心狀況不佳的廁所。陳學理強調，為社區申請資金是他參議員工作的一部分，他以後還會繼續這樣做，而且會做得更好。

救世軍少校、樂齡中心堂主任祁潤光對市議會的這筆撥款表示感謝。他說，該中心已經為修繕廁所籌集了部分資金，但還不夠，有了這新增的5萬元，工程應該可以開工了。他感謝州議會和陳學理為社區建設和豐富社區華人生活做出的貢獻。 

救世軍樂齡中心顧問團主席賴櫟元表示，到該中心參加活動的基本上都是華人居民。他要代表該中心的會員對這筆撥款表示感謝，他說陳學理急社區所急，為社區機構雪中送炭，他也希望修復中的樂齡中心今後能更好地服務社區。

精華 FAQ

  • 他前往布碌崙班森賀的樂齡中心向會員祝賀中秋，分發400份月餅，並代表州議會送上5萬元支票，作為修繕中心場地的撥款。

  • 這筆資金來自紐約州DASNY相關撥款，經陳學理申請後再與社區協商分配，最後決定用於修復中心狀況不佳的廁所與相關場地。

  • 救世軍少校祁潤光與顧問團主席賴櫟元都表達感謝，認為這筆錢補足修繕所需，讓工程有望開工，也能讓中心未來更好服務華人長者。

布碌崙 布魯克林 中秋

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