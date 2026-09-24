華康會班森賀老人中心 提前歡慶中秋

喜悅之家老人中心的長者表演合唱。(記者胡聲橋／攝影)

華人 健康協會(華康會)近日在班森賀會所為喜悅之家老人中心舉辦「花好月圓」中秋 慶祝會，同時也為生日在9月的長者過生日。州參議員陳學理參加了這次活動，為長者獻上中秋節的祝福。

華康會會長陳麗娜在致辭中首先向各位長者致以節日的問候，她說中秋節是中華民族最重要的傳統節日之一，花好月圓和家人團聚是中秋節的標誌，她說自己盡力為大家營造一個輕鬆愉快的環境，讓大家能在家庭之外快樂相聚，共敘友情。

華康會在班森賀喜悅之家老人中心舉辦中秋慶祝活動。(記者胡聲橋／攝影)

陳學理給在座的長者分發月餅。他表示，自己是班森賀的老居民，已經在這個社區生活了將近50個歲月，每次和家人與社區居民一起過中秋節，他都非常高興。他說自己深知街坊鄰居的艱辛、困難和奮鬥，深知大家對福利、安全和教育的關注，他正在爭取利用州府的力量對社區做出有益的改變。他希望大家繼續給予支持，並承諾今後服務社區時將給予百分百的透明、良知和道義，如果他做不到這幾點，各位鄉親可以向他問責，他絕不含糊。

當天的慶祝活動除了分享月餅外，組織者還安排了演唱會，包括獨唱、二重唱、小組唱和合唱等多種形式，讓長者一展歌喉，共抒情懷。主辦方請生日在9月的長者上台切生日蛋糕，大家為壽星們唱生日歌，祝他們健康快樂。組織者還安排了抽獎環節，以活躍現場氣氛。