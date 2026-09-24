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記性變差未必是老化 醫提醒失智警訊別忽視

記者高雲兒╱紐約報導
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王慶良提醒，儘管年長會造成記憶下降，但若問題持續惡化，長者應及早接受醫療評估。(...
王慶良提醒，儘管年長會造成記憶下降，但若問題持續惡化，長者應及早接受醫療評估。(美聯社)

「年紀大了，記性差一點很正常」是不少華人家庭面對長者健忘時的第一反應，而超過半數亞裔認為明顯記憶力衰退是正常老化的一部分，但這種觀念可能讓失智症徵兆未能及時被發現；醫學、理學博士王慶良提醒，若記憶問題持續惡化，甚至伴隨語言、判斷、情緒或生活自理能力改變，就不應簡單歸因於「老了」，而應及早接受醫療評估。

王慶良說，失智症並非單一疾病，阿茲海默症是其中最常見的原因，約占失智症病例的六至八成；中風等腦血管疾病、帕金森氏症及其他神經系統疾病，也可能造成認知功能下降。

王慶良表示，一些西方流行病學研究中，亞裔的阿茲海默症診斷率相對較低，但這不一定代表實際患病率也低。從臨床觀察來看，部分亞裔家庭較少主動就認知障礙及心理、精神健康問題尋求協助，加上對疾病認識有限，容易把長者的變化視為自然衰老，導致從出現症狀到真正接受診斷相隔很長時間。

「很多情況下，家人沒有覺察到老人有問題，覺得這就是正常的老年衰老過程」，他說，因此較低的統計數字，有時反映的可能是較低的就診率和診斷率。

除了記憶力下降，失智症患者還可能逐漸出現語言及溝通困難、理解力和判斷力下降、情緒及脾氣改變、焦躁、睡眠問題，以及日常生活自主能力降低。有些患者還可能走失、忘記關閉爐具，甚至出現行動困難、步態不穩等情況。

王慶良指出，阿茲海默症是一個長期、漸進的疾病過程，相關腦部病理變化可能早在明顯症狀出現前多年就已開始。因此，一旦發現持續性的記憶、語言、判斷或日常功能改變，應先與家庭醫師溝通，必要時轉介專科醫師評估。

及早檢查也有助排除其他可能造成認知下降的因素。王慶良表示，維生素B12缺乏、甲狀腺功能低下、慢性感染，以及較嚴重的抑鬱、焦慮和睡眠問題等，都可能出現類似認知障礙的表現，其中部分原因經治療後有機會改善。

另一方面，阿茲海默症近年的治療進展，也讓早期診斷更加重要。王慶良表示，過去藥物主要著眼於改善症狀，近年則已有針對疾病相關腦內蛋白沉積的治療方式，可望減緩部分患者的病程進展。

他呼籲，華人家庭不必因偶爾健忘就過度恐慌，但也不要把持續惡化的記憶和認知變化一概視為「老了很正常」。若長者的記憶、語言、判斷或生活能力出現明顯且持續的改變，應儘早就醫評估，把握可能的治療時機。

精華 FAQ

  • 因為若記憶問題持續惡化，並伴隨語言、判斷、情緒或自理能力改變，可能是失智症早期表現。若只歸因於老化，容易錯過及早診斷與治療的時機。

  • 阿茲海默症最常見，約占失智症病例6到8成；此外，中風等腦血管疾病、帕金森氏症及其他神經系統疾病，也都可能造成認知功能下降與失智表現。

  • 若長者出現持續性的記憶退化、語言溝通困難、理解與判斷力下降、情緒改變、走失或日常功能降低，就應儘早就醫，先由家庭醫師評估，必要時轉介專科。

亞裔 阿茲海默症 失智症

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