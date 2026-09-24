我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

曼哈頓再傳3人爬出下水道 聯合國大會期間警加強巡查

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市近期接連發生有人從下水道進出事件，23日凌晨又有三人被目擊從曼哈頓上東城的...
紐約市近期接連發生有人從下水道進出事件，23日凌晨又有三人被目擊從曼哈頓上東城的人孔蓋爬出。圖為紐約街頭常見的人孔蓋。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市近期接連發生有人從下水道進出事件，23日凌晨又有三人被目擊從曼哈頓上東城的人孔蓋爬出，隨後分乘兩輛汽車離開。由於事發地點鄰近多名外國政要下榻的飯店，正值聯合國大會期間，紐約市警(NYPD)已加強周邊巡查。

根據報導，警方23日凌晨約4時30分接獲報案，目擊者稱，三人從公園大道(Park Avenue)535號前方的人孔蓋爬出，隨後分乘兩輛汽車，沿公園大道向北離去。警方表示，監視器也拍下了三人的行蹤，目前仍在追查他們的身分，調查也尚在進行中。

市警發言人威克斯(Brad Weekes)表示，過去曾有人在暴風雨後進入下水道，尋找值錢物品或廢金屬，這次事件的情況與先前案例相似。不過，事發地點就在攝政飯店(Regency Hotel)對面，附近是多名參加聯合國大會的外國政要住宿，警方因此提高警戒，除當晚派員檢查外，也將進一步加強安全巡查。

這已是紐約市近幾個月來發生的多起類似事件之一，今年8月曼哈頓賓州車站(Penn Station)附近曾有五人被目擊從人孔蓋爬出；5月在布碌崙(布魯克林)的Gravesend及威廉斯堡地區，也分別有七人及八人進入下水道，直到數小時後才返回地面，皇后區不久前也傳出有民眾目擊同樣。

市環境保護局(DEP)表示，已檢查此次事發地點的下水道，確認設施安全。該局提醒，未經許可進入下水道不僅違法，還可能遭遇有毒氣體、突如其來的水流及淹水等危險。

精華 FAQ

  • 事件發生在23日凌晨約4時30分，地點是曼哈頓上東城公園大道535號前方的人孔蓋，目擊者看到3人從下水道爬出後離開。

  • 因事發地點就在攝政飯店對面，附近有多名參加聯合國大會的外國政要住宿，警方認為必須加強巡查，以降低任何潛在風險。

  • 近幾個月來，曼哈頓賓州車站附近曾有5人被目擊爬出，布碌崙Gravesend與威廉斯堡也曾各有7人、8人進入下水道後再返回地面。

曼哈頓 聯合國 紐約市

上一則

大紐約僑界訪世報 介紹10月3日雙十慶祝活動

下一則

氣候周勞工座談 蘇維思籲正視職場熱傷害
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

擅闖下水道擴及皇后區 警續調查

擅闖下水道擴及皇后區 警續調查
以色列總理下榻紐約飯店附近驚見異狀 3人竟從人孔冒出

以色列總理下榻紐約飯店附近驚見異狀 3人竟從人孔冒出
聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威

聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎