曼哈頓再傳3人爬出下水道 聯合國大會期間警加強巡查

紐約市近期接連發生有人從下水道進出事件，23日凌晨又有三人被目擊從曼哈頓上東城的人孔蓋爬出。圖為紐約街頭常見的人孔蓋。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 近期接連發生有人從下水道進出事件，23日凌晨又有三人被目擊從曼哈頓 上東城的人孔蓋爬出，隨後分乘兩輛汽車離開。由於事發地點鄰近多名外國政要下榻的飯店，正值聯合國 大會期間，紐約市警(NYPD)已加強周邊巡查。

根據報導，警方23日凌晨約4時30分接獲報案，目擊者稱，三人從公園大道(Park Avenue)535號前方的人孔蓋爬出，隨後分乘兩輛汽車，沿公園大道向北離去。警方表示，監視器也拍下了三人的行蹤，目前仍在追查他們的身分，調查也尚在進行中。

市警發言人威克斯(Brad Weekes)表示，過去曾有人在暴風雨後進入下水道，尋找值錢物品或廢金屬，這次事件的情況與先前案例相似。不過，事發地點就在攝政飯店(Regency Hotel)對面，附近是多名參加聯合國大會的外國政要住宿，警方因此提高警戒，除當晚派員檢查外，也將進一步加強安全巡查。

這已是紐約市近幾個月來發生的多起類似事件之一，今年8月曼哈頓賓州車站(Penn Station)附近曾有五人被目擊從人孔蓋爬出；5月在布碌崙(布魯克林)的Gravesend及威廉斯堡地區，也分別有七人及八人進入下水道，直到數小時後才返回地面，皇后區不久前也傳出有民眾目擊同樣。

市環境保護局(DEP)表示，已檢查此次事發地點的下水道，確認設施安全。該局提醒，未經許可進入下水道不僅違法，還可能遭遇有毒氣體、突如其來的水流及淹水等危險。